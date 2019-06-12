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5 bin 500 TL Maaşla Memur Alınıyor! Başvuruları Kaçırmayın!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından (SGK) yayımlanan ilanda 5 bin 500 TL maaşla ile 400 memur alımı başvuruları devam etmekte olup son başvuru tarihi 17 Haziran 2019 tarihi olarak açıklanmıştır. İşte başvuru şartları ve detayları siz okurlarımızla haberimizde paylaşıyoruz.

5 bin 500 TL Maaşla Memur Alınıyor! Başvuruları Kaçırmayın!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından (SGK) yayımlanan ilanda 5 bin 500 TL maaşla ile 400 memur alımı başvuruları devam etmekte olup son başvuru tarihi 17 Haziran 2019 tarihi olarak açıklanmıştır. İşte başvuru şartları ve detayları siz okurlarımızla haberimizde paylaşıyoruz.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:05
5 bin 500 TL Maaşla Memur Alınıyor! Başvuruları Kaçırmayın!

 Alıma son başvuru olarak 17 Haziran 2019 tarihi olarak açıklanmıştır. Başvurular online bir vaziyette e-devlet üzerinden yapılacaktır. Alımı Sosyal Güvenlik Kurumu SGK 400 denetmen yardımcısı alımı olarak yapacaktır. Alım KPSS puan sırasına göre çağrı yapılarak gerçekleşecektir. Giriş sınavı 8 Temmuz 2019 ile 26 Temmuz 2019 tarihi aralığında Ankara’da yapacaktır.

Denetmen yardımcısı alımı 350 için; üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, 50 tanesi ise matematik, istatistik veya aktüerya lisans programlarından mezun olmak üzere toplam 400 adet denetmen yardımcısı alınacaktır.

Okul bölümleri; Hukuk, siyasal bilgiler ve İİBF mezunu olup başvuracak adayların KPSS 75 puana sahip olmaları gerekmekte olup, matematik, istatistik veya aktüerya lisans programı mezunu adayların ise KPSS 75 puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvuru şartları; 18 yaş ile 35 yaş arasında olmaları, KPSS 2017 veya 2018 75 puana sahip olması istenmektedir. Başvurular E-Devlet üzerinden 10 Haziran 2019 da başlayacak olup 17 Haziran 2019 tarihinde sona erecektir.

SGK 400 memur alımı başvuru kılavuzu için tıklayın.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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