Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

4/B'li Kamu Personeline Tanınan Yeni Hakların Detayları Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı son dakika açıklamasında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklere yer verildi.

banner396

4/B'li Kamu Personeline Tanınan Yeni Hakların Detayları Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı son dakika açıklamasında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklere yer verildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 15:33
4/B'li Kamu Personeline Tanınan Yeni Hakların Detayları Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bir son dakika açıklaması yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında önemli kararlara yer verildi. Yayımlanan kararda, kamuda 4B'li olarak çalışanlara tanınan yeni haklar verildi. Yeni hakların verilmesinin ardındna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bir yazılı açıklama yaptı.

ÇSGB resmi sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptıkları düzenlemeyle 4/B'lilerin (sözleşmeli personel) izin sürelerinde önemli iyileştirmelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"ın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığını anımsattı.

Düzenlemeyle 4/B'lilerin çalışma şartlarında önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten Bakan Sarıeroğlu, şu bilgileri verdi:

"Eşi doğum yapanların izni 2 günden 10 güne çıkarıldı. Evlilik ve doğum hallerinde verilen izin 3 günden 7 güne yükseltildi. Süt izni ilk altı ay için 1,5 saatten 3 saat oldu. Doğum öncesi kullanılamayan analık izin süresinin doğum sonrası kullanılması sağlandı. 10 gün mazeret izni getirildi. Evlat edinenlere 8 hafta ücretli izni hakkı verildi. 3 aya kadar refakat izni hakkı getirildi."

ENGELLİ PERSONELE GECE NÖBETİ YOK

Gece nöbeti ve vardiyasıyla ilgili de düzenlemelere gittiklerine işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Kadın personele; hamileliğin 24. haftasına kadar gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek. Doğumdan sonra ise 2 yıl süreyle gece nöbeti veya gece vardiyası görevi yaptırılmayacak. Engelli personele süre sınırı olmaksızın isteği dışında gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek."

Bakan Sarıeroğlu, doğum ve evlat edinmeye bağlı hakları da genişlettiklerini belirterek, "Doğum sebebiyle görevden ayrılabilme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Evlat edinenlere de bu hak getirildi. Değişikliklerin 4/B statüsündeki tüm çalışanlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.06.2018 15:22
Anahtar Kelimeler:
Haber4b PersonelSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
isimsiz 2 saat önce

Kamuda taşeron olarak çalışan ve kadroya geçemeyenlerin hali ne olacak halen açıklama bekliyoruz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kamuya Memur Alımında Önemli Değişiklikler
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kamuya Memur Alımında Önemli Değişiklikler
2018 KPSS 1. Yerleştirme Tercih İşlemleri Başlıyor! (Tercih ve KPSS Tarihleri)
2018 KPSS 1. Yerleştirme Tercih İşlemleri Başlıyor! (Tercih ve KPSS Tarihleri)
Tarım Bakanlığı Personeli Tayin Sonuçları Açıklandı
Tarım Bakanlığı Personeli Tayin Sonuçları Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim