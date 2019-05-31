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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 3600 ek göstergede son durum ne? .

3600 ek gösterge yasası kamuda görev yapan yüz binlerce hemşire, polis öğretmen gibi birçok kamu personelini ilgilendiriyor. 3600 ek göstergenin Meclis gündemine gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum...

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 3600 ek göstergede son durum ne? .

3600 ek gösterge yasası kamuda görev yapan yüz binlerce hemşire, polis öğretmen gibi birçok kamu personelini ilgilendiriyor. 3600 ek göstergenin Meclis gündemine gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum...

31 Mayıs 2019 Cuma 00:58
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 3600 ek göstergede son durum ne? .

Yüzbinlerce kamu çalışanı maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış sağlayacağı 3600 ek göstergeye dair son detayları merakla bekliyor. Meclis çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? İşte son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

3600 ek gösterge, birçok memurun çalışma hayatında iyileştirmeler yapılacak. Meclis takvimine göre, yakın zamanda gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

Yüzbinlerce kamu çalışanı maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış sağlayacağı 3600 ek göstergeye dair son detayları merakla bekliyor. Meclis çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? İşte son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

3600 ek gösterge, birçok memurun çalışma hayatında iyileştirmeler yapılacak. Meclis takvimine göre, yakın zamanda gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

Yüzbinlerce kamu çalışanı maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış sağlayacağı 3600 ek göstergeye dair son detayları merakla bekliyor. Meclis çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? İşte son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

3600 ek gösterge, birçok memurun çalışma hayatında iyileştirmeler yapılacak. Meclis takvimine göre, yakın zamanda gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

BAKAN ZÜMRÜT'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise şunları söyledi:

"3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak; Takvim Gazetesi

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