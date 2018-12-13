3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 günlük yol haritası belirlendi. Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi maddesine yer verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planı şöyle;
MEB-01 Temel eğitim ve ortaöğretimde denklik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak bir sistemin kurulması
MEB-02 Yerli ve milli değerlendirme araçlarının uygulamaya konulması
MEB-03 Okul öncesi eğitimde derslik ihtiyacının karşılanması için 6 İlde 50 taşınabilir sınıf yapılması
MEB-04 Öğrenci yönlendirme sistemi olan e-portfolyo sistemi alan indekslerinin belirlenmesi
MEB-05 Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili web portalinin oluşturulması ve e- devlete entegrasyonunun sağlanması
MEB-06 Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterlerinin güncellenmesi
MEB-07 Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi
MEB-08 Ek Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %100 arttırılması
MEB-09 Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesinde hazinenin kesinti oranı %15 den %1 indirilerek üretimlerin arttırılmasının sağlanması
MEB-10 Okuma kültürünü arttırmaya yönelik kalkınmada öncelikli yörelerdeki il ve ilçelerde 255 zenginleştirilmiş kütüphanenin açılması
MEB-11 Tekli eğitime geçilmesinin arttırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 6000 derslik yapılması
MEB-12 2019 Fuat Sezgin yılı bilim etkinleri düzenlenmesi
MEB-13 Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için; ASELSAN, TAİ, HAVELSAN gibi köklü kurumlarla işbirliği yapılması
MEB-14 Öğretim programlarının yayımlanan/yayımlanacak ulusal meslek standartları ve işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre güncellenmesi
MEB-15 54 ilde 648 okulun açılışının yapılması, 47 ilde 457 okulun temelinin atılması
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Uzman cavuslar ?
kahraman uzman çavuşlarımız için bi düzenleme olmayacak sanırım.
Yazık bu 3600 polisler Fiji tarihinden beri ister,AMMA bundan sonra ,ya herro ya metro...
Bundan önceki msj yanlışlık oldu yayınlanmasın lutfen
nüfusçulara vermeyin ha