3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 günlük yol haritası belirlendi. Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi maddesine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planı şöyle;

MEB-01 Temel eğitim ve ortaöğretimde denklik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak bir sistemin kurulması

MEB-02 Yerli ve milli değerlendirme araçlarının uygulamaya konulması

MEB-03 Okul öncesi eğitimde derslik ihtiyacının karşılanması için 6 İlde 50 taşınabilir sınıf yapılması

MEB-04 Öğrenci yönlendirme sistemi olan e-portfolyo sistemi alan indekslerinin belirlenmesi

MEB-05 Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili web portalinin oluşturulması ve e- devlete entegrasyonunun sağlanması

MEB-06 Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterlerinin güncellenmesi

MEB-07 Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi

MEB-08 Ek Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %100 arttırılması

MEB-09 Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesinde hazinenin kesinti oranı %15 den %1 indirilerek üretimlerin arttırılmasının sağlanması

MEB-10 Okuma kültürünü arttırmaya yönelik kalkınmada öncelikli yörelerdeki il ve ilçelerde 255 zenginleştirilmiş kütüphanenin açılması

MEB-11 Tekli eğitime geçilmesinin arttırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 6000 derslik yapılması

MEB-12 2019 Fuat Sezgin yılı bilim etkinleri düzenlenmesi

MEB-13 Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için; ASELSAN, TAİ, HAVELSAN gibi köklü kurumlarla işbirliği yapılması