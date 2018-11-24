3600 ek gösterge meclise geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı kamu personelleri için ek göstergeyi 3600’e çıkaracakları sözünü vermesinden sonra AK Parti geniş çaplı bir çalışma başlattı. Düzenleme ile maaşlar ve ikramiyeler yükselecek. Zor şartlar altında çalışan kamu personeline yüksek ücret verilebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 3 milyon kamu personelini yakından ilgilendiren ek gösterge sisteminde yeni dönem için geri sayım başladı. AKP, muhalefet partileri tarafından verilen ek gösterge kanun tekliflerini bizim daha geniş kapsamlı bir çalışmamız var diyerek reddetmişti.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 3600 ek göstergeyle ilgili parti grubunun çalışma yürüttüğünü açıklarken, milyonlarca çalışanın gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak yasa teklifinin içeriğine çevrildi.

Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artış gösterecek. Zor şartlar altında çalışan kamu personeline daha yüksek ücretler verilebilecek. Kamu çalışanlarıyla birlikte emekli olanlar ve idarecilerin de düzenlemeden yararlanacağı ifade ediliyor.

3600 Ek gösterge gündemde

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ek göstergeyi 3600’e çıkaracakları sözünü vermesinden sonra AK Parti kapsamlı bir çalışma başlattı. Hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yapıalcak düzenleme ile yeniden belirlenecek. Yaklaşık 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisini doğrudan ilgilendiriyor.

Yüzde 20-25 artış sağlayacak

Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede % 20-25’in üzerinde artış imkanı sağlayacak. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, konuya dair AK Parti grubunun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, “Çalışma bittiğinde kanun teklifi Meclise sunulacak. Bütçeye getireceği yük, ne zaman başlayacağı, kimlere verileceği belirlenecek. Çalışmanın en kısa zamanda yapılacağını biliyorum” ifadelerini kullandı.

Liyakata göre yükselme olacak

Yeni gösterge düzenlemesiyle gelecek olan gösterge sistemi ile kamuda liyakate göre yükselmenin de önü açılmış olacak. Birçok kurumda müdür, şube müdürü unvanlı kadrolarda görev yapanlar haklarında geçerli olan ek göstergenin düşük olmasından ve hiyerarşiye uygun olmamasından şikayet ediliyordu.

Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro/aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor. Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı personelin ek göstergesi 3600 iken, Emniyet’e bağlı personelin emekliliğe esas ek göstergesi 2200. Bu kapsamdaki memurlarla beraber emekli olanlar ile idarecilerin de yararlanması öngörülüyor.

Ek gösterge eşitliği sağlanıyor

Birinci dereceden ve 30 yıl çalışıp emekli olan polislerin emekli aylıklarında 637 lira, ikramiyelerinde 27 bin 13 lira artış olacağı tahmin ediliyor.

Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak.

Hesap 25 yıla göre yapıldığında birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polislerin emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek.

Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak.

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