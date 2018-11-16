310 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama kurası gerçekleştirildi

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 310 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasını gerçekleştirdi.

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 310 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama kurasının gerçekleştirildiğini ve hak sahiplerinin sonuçlara www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabileceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “310 istihdam hakkı sahibinden 207’si erkek, 103’ü kadın.”

Bakan Selçuk, atama kurası gerçekleştirilen 310 kadro içinde mühendis, mimar, biyolog, psikolog, öğretmen, hemşire, veteriner hekim, tekniker, teknisyen, hizmetli, memur ve işçi ünvanlı kadroların bulunduğunu ve atananların 207’sinin erkek, 103’ünün kadın olduğunu duyurdu.

Atama tekliflerinin E-uygulama sistemi üzerinden personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldığını ifade eden Bakan Selçuk, 17 bakanlık ve bakanlığa bağlı, 26 üniversite, 1 mahalli idare, 3 kamu iktisadi teşebbüsü olmak üzere toplam kurum sayısını 47 olarak açıkladı.

MADEN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 55 İŞÇİ YAKINININ ATAMA KURASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Devletimize ve milletimize alın teriyle hizmet etmiş ve görevlerini ifa ederken yaşamlarını yitirmiş kıymetli işçilerimizin yakınları da bizlere emanettir” diyen Bakan Selçuk,

Ayrıca 10/6/2003 tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen maden kazası sonucunda hayatını kaybeden işçi yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi ünvanlı kadrolarında istihdam edilebilmesine imkân sağladıklarını belirtti.

Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahibi olduğu tespit edilen ve Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen 55 işçi yakınının atama kurasının gerçekleştirildiğini de duyurdu.

İlerleyen dönemlerde de kura işlemlerinin gerçekleştirilmeye devam edeceğini söyleyen Bakan Selçuk, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sosyal devlet anlayışı ilkemiz doğrultusunda yaşama geçirdiğimiz icraatlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız ile maden kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerimizin yakınlarının atama kurasını gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

ATAMA SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (310) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası, 16 Kasım 2018 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. İlgililer kura sonuçlarına 16/11/2018 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tradresinden ulaşabilirler.

