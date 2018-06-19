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31 Bin Yeni Personel Daha Alınacak! Başvurular Nasıl Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bakanlığın gerçekleştireceği diğer alımlara dair duyurular beklenmeye başlandı.

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31 Bin Yeni Personel Daha Alınacak! Başvurular Nasıl Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bakanlığın gerçekleştireceği diğer alımlara dair duyurular beklenmeye başlandı.

19 Haziran 2018 Salı 17:14
31 Bin Yeni Personel Daha Alınacak! Başvurular Nasıl Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bakanlığın gerçekleştireceği diğer alımlara dair duyurular beklenmeye başlandı.

ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı sonuçları bugün açıklandı. İlgili sonuçlara aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı bu yıl en çok alım yapacak bakanlıklardan birisi, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 18 bin hemşire, sağlık teknisyeni, teknikeri olmak üzere 30 meslek grubundan gerçekleşen alımın haricinde, 19 bin de sağlık işçisi alımı yapılacağını bildirmişti. Yine bu sene içerisinde 12 bin doktor da Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak. Bakanlığın işçi alımlarıyla ilgili süreç İŞKUR üzerinden takip edilebilecek.

İlanlar yayımlandığı andan itibaren KPSS Cafe olarak siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendireceğiz. Kamuya personel alımları, özel sektör iş fırsatları ve gündemdeki konuları takip etmek için Türkiye'nin en büyük memur adayı yardımlaşma grubu olan kamu personeli alımları sayfamıza katılabilirsiniz. Katılım için TIKLAYIN. İlanlar, iş fırsatları, gündemdeki haberler cep telefonuma gelsin diyorsanız Android ya da ios uygulamamızı ücretsiz indirebilirsiniz.

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Kadir 2 saat önce

Adalet bakanlığı alım yapıyor adalet meslek yüksek okullarına öncelik veriyor sağlık meslek lisesi okuyanların hali ne olacak ?????

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Enes 2 saat önce

İşçi alım derken neler olacak hangi branş 82 gelir inşAllah

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