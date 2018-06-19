31 Bin Yeni Personel Daha Alınacak! Başvurular Nasıl Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bakanlığın gerçekleştireceği diğer alımlara dair duyurular beklenmeye başlandı.

ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı sonuçları bugün açıklandı. İlgili sonuçlara aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı bu yıl en çok alım yapacak bakanlıklardan birisi, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 18 bin hemşire, sağlık teknisyeni, teknikeri olmak üzere 30 meslek grubundan gerçekleşen alımın haricinde, 19 bin de sağlık işçisi alımı yapılacağını bildirmişti. Yine bu sene içerisinde 12 bin doktor da Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak. Bakanlığın işçi alımlarıyla ilgili süreç İŞKUR üzerinden takip edilebilecek.

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