3 Kamu Kurumu 73 Kadrolu Personel Alacak!

3 Kurum 73 Kadrolu Personel Alacak!

Kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan kadrolu ve sözleşmeli personel alımları devam ediyor. Siz değerli ziyaretçilerimizden gelen talepler doğrultusunda yayımlanan kadrolu işçi alım ilanlarını tek başlık altında topladık. An itibariyle 3 kamu kurumuna 73 kadrolu personel alımı yapılıyor. Bu alımlar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne 56 Sürekli İşçi, Türkiye Şeker Fabrikalarına 16 Sürekli İşçi, Merzifon Belediye Başkanlığı'na 1 işçi alımı şeklinde gerçekleşecek.

ŞEKER FABRİKALARI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Türkiye Şeker Fabrikalarına Kadrolu Büro Personeli, Bilgisayar Mühendisi ve Avukat Alınacak

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ne personel alımı için başvuru süreci yarın başlıyor. Kısa süre önce Şeker Kurumu kapatılmış, yetkileri Tarım Bakanlığına devredilmişti. Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan da geçtiğimiz gün kadrolu personel alım ilanı yayımlanmıştı.

Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, ilanın 3 Ocak 2018 tarihinde yayımlanacağı, başvuru işlemlerinin İŞKUR üzerinden gerçekleşeceği belirtilmişti. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nün duyurusunda, "Genel Müdürlüğümüzde çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 2 (İki) Bilgisayar Mühendisi, 1 (Bir) Avukat ve 13 (Onüç) Büro Personeli işe alınacaktır." ifadelerine yer verilmişti. Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor :

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak,

Sağlık durumlarının tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması. (İlgililerden işe başlatılmadan önce tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair sağlık raporu istenecektir.)

Eleman Alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ulusal düzeyde yapılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi işgücü taleplerine yapılan başvurularla ilgili yazışmalarda kişilerin yazışma adreslerindeki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Sözlü sınav Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No.14 Yenişehir-ANKARA adresinde yapılacak olup sınav tarihi, sınava katılacak adayların açıklanmasını takiben duyurulacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, 03-12 Ocak 2018 tarihleri arasında İŞKUR İl/Şube Müdürlüklerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

İşe alınacak elemanlar 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işe alınacak ve kendileriyle belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacaktır.

KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almak.

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne gerçekleştireceği personel alımları için başvuru işlemleri sürüyor.

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden alımla ilgili, "Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 33, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 13 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 10 daimi işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır. Aşağıdaki tabloda belirtilen toplam 56 daimi işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, ulusal düzeyde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezine 21.12.2017 tarih ve 30526 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 29.12.2017 tarihinde yayımlanması istenilmiştir." açıklaması yapılmış, ayrılan kontenjan sayısı 56 olarak belirtilmişti.

Başvuru işlemleri www.iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

İhtiyaç Duyulan Personel Sayısı ve Alım Yapacak Yerler:

ŞEKER FABRİKALARINA SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI İÇİN TIKLAYIN

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI İÇİN TIKLAYIN

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI İÇİN TIKLAYIN