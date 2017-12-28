3 Bin Kişiye Kadro Geliyor, 1500 Kişi Daha Alınacak

ASDEP Personelinin beklediği kadro müjdesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeyle geldi. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan 696 Sayılı KHK ile Taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi statüsüyle görev yapması söz konusu olmuştu.

Bu düzenlemeden ASDEP kapsamında görev yapan kişilerin faydalanım faydalanamayacağı, ASDEP personelinin sürekli işçi kadrosuna geçip geçmeyeceği merak ediliyordu. 3 Bin ASDEP personeli, diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan taşeron işçiler gibi 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren çalıştıkları yerlere kadro başvurusu yapabilecekler.

Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2018 yılında 1500 ASDEP personeli daha istihdam edeceği bildirilmişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma Betül Sayan Kaya, geçtiğimiz günlerde sona eren bütçe görüşmelerinde bakanlığın 2018 yılında geçtiğimiz yıl olduğu gibi 1500 ASDEP personeli istihdam edeceğini belirtmişti. ASDEP Personeli, sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması ile diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması gibi görevleri gerçekleştiriyor.

İLANLAR YAYIMLANDIĞI ANDA SİZLERİ BİLGİLENDİRECEĞİZ - AŞAĞIDAKİ LİNKLERE KATILMAYI UNUTMAYIN!

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA