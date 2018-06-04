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3 Bin 200 Yeni Kamu Personeli Alımı Başvurularında Son Saatler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli spor uzmanı ve sözleşmeli antrenör alımı için başvuru sürecinde son saatlere girildi.

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3 Bin 200 Yeni Kamu Personeli Alımı Başvurularında Son Saatler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli spor uzmanı ve sözleşmeli antrenör alımı için başvuru sürecinde son saatlere girildi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 15:50
3 Bin 200 Yeni Kamu Personeli Alımı Başvurularında Son Saatler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli spor uzmanı ve sözleşmeli antrenör alımı için başvuru sürecinde son saatlere girildi.

Adaylar bugün saat 18.00'a kadar online olarak başvurularını gerçekleştirebilecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruda GSB'nin personel alımıyla ilgili, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve/veya taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSS P3) puan türünden en az 50 (elli) puan almak şartıyla, yapılacak sözleşmeli personel giriş sınavı ile 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42’si Kadın ve 47’si Erkek, 89 Spor Masörü) olmak üzere toplam 3200 sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli personel giriş sınavı 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren sözlü sınav usulü ile 15 farklı merkezde 16 komisyon tarafından yapılacaktır." denilmiş, başvuru şartları da aynı duyuruda açıklanmıştı.

Başvuru Genel ve Özel Şartları aşağıdaki gibi olacak: 

Başvurular http://basvuru.gsb.gov.tr/ adresinden saat 18:00'e kadar yapılabilecek.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Su 3 saat önce

1220 sözleşmeli personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak

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