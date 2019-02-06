3 bin 200 Memur Alınacak! 2019 Atama Kontenjanları Belli Oldu!

Kamu kurum ve kuruluşlarına 2019 yılında ilk defa , açıktan veya naklen yapılacak atamalar ile yükseköğretim kurumlarının idari ve akademik kadrolarına ilişkin kontenjan dağılımları Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlendi. Atama kontenjanlarının Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte aşağıda belirtilen kurumlara toplamda 3200 memur alınacak.

İşte 2019 atama kontenjanları...



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