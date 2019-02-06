3 bin 200 Memur Alınacak! 2019 Atama Kontenjanları Belli Oldu!

Kamu kurum ve kuruluşlarına 2019 yılında ilk defa , açıktan veya naklen yapılacak atamalar ile yükseköğretim kurumlarının idari ve akademik kadrolarına ilişkin kontenjan dağılımları Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlendi. Atama kontenjanlarının Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte aşağıda belirtilen kurumlara toplamda 3200 memur alınacak.
İşte 2019 atama kontenjanları...
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER - Laruv Nemege Zogiras
başka kurumlarda alım yapacak mı ve bu merkezi atama kontenjanı mı
başka kurumlarda alım yapacak mı ve bu merkezi atama kontenjanı mı
3 bin 200 memur alımı ne zaman başlayacak şartlar nedir.nasil başvuru yapılıyor
Bu atamalar ne zaman ve neye göre yapılacak. Bilgi verir misiniz ?