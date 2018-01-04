27 Bin Kişi Milli İstihbarat Teşkilatına İş Başvurusu Yaptı

Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) , kurumun internet sitesinden 2017 yılında FETÖ/PDY'ye ilişkin 25 bin, PKK'ya ilişkin 11 bin ihbar yapıldı. Kurumun resmi sitesini ziyaret edenlerden 27 bini resmi internet sitesinde yer alan kariyer sayfasına cv bırakarak iş başvurusunda bulundu. Teşkilatın www.mit.gov.tr internet adresi, geçtiğimiz yıl 1 milyon 56 bin 588 kez ziyaret edildi.

Ziyaret edenler, Milli İstihbarat Teşkilatına ihbar , kariyer ve bilgi edinme amaçlı başvuru işlemleri gerçekleştirdi. Milli İstiharat Teşkilatına yapılan elektronik başvuruların 25 bini Fetullahçı Teröristlere, 11 bini PKK'ya ilişkin ihbarlardan oluştu. Çeşitli güvenlik konularından da yaklaşık 30 bin mesaj gönderildi.

Başvurular yetkililer tarafından titizlikle incelendi ve söz konusu mesajlar üzerinden özel çalışmalar gerçekleştirildi. Bu doğrultuda 7 bin 812 ihbar işleme tabi tutuldu ve adli makamlarla bu bilgiler paylaşılarak operasyona çevrildi. MİT'e yapılan başvurularda 'kamuya alımda güvenlik tahkikatlarıyla ilgili, işe alım süreciyle ilgili" sorular da yer aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan başvurulardan 2 bin 297'sine cevap verdi.

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