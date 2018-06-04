24 Bin Gelir Uzman Yardımcısı Ek Gösterge İçin İlan Yayımladı

Gelir Uzman Yardımcıları, Sabah Gazetesinde bir ilan yayımladı.

Sabah Gazetesinin bugünkü sayısında yayımlanan ilanda kamuda çalışan Gelir Uzman Yardımcıları, ek gösterge taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada polis, öğretmen, din görevlileri ve hemşirelere ek gösterge müjdesini vermişti. Ek göstergenin 2200 den ve 3000 seviyesinden 3600'e yükselmesinin ardından bu personellerin emekli ikramiyelerinde ve maaşlarında artış olacak.

Gelir Uzman Yardımcıları da yayımladıkları ilan ile ek gösterge düzenlemesinden faydalanmak istediğini söyledi.

İşte o ilan:

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA