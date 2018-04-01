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23. Dönem POMEM için Tarih Belli Oldu! Lise Mezunları Resmi Açıklama Bekliyor

23. Dönem POMEM için ön başvuru tarihleri belli oldu. Kadın-Erkek lise mezunu adayları alımların KPSS şartsız PÖH alımı yapılmasını bekliyor...

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23. Dönem POMEM için Tarih Belli Oldu! Lise Mezunları Resmi Açıklama Bekliyor

23. Dönem POMEM için ön başvuru tarihleri belli oldu. Kadın-Erkek lise mezunu adayları alımların KPSS şartsız PÖH alımı yapılmasını bekliyor...

01 Nisan 2018 Pazar 11:45
23. Dönem POMEM için Tarih Belli Oldu! Lise Mezunları Resmi Açıklama Bekliyor

Polis Akademisi Başkanlığı'nın 10 bin polis alımı için gerçekleştirdiği 22. Dönem POMEM Başvuruları sırasında, lise mezunu adayların da merakla beklediği bir sonraki POMEM alımlarına dair açıklamalar gelmişti. 

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan, 23. Dönem POMEM için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan talimat aldıklarını söz konusu alımlar için başvuru sürecinin Temmuz ya da Ağustos ayı itibariyle toplanacağını söyledi fakat alımlarla ilgili detaylı bilgi vermedi. Bakanlık kaynaklarına yakın isimlerden elde edilen bilgilere göre Polis Özel Harekat alımı olarak yapılması planlanan alımlar için kadın kontenjanı da ayrılmış durumda. Son polis özel harekat alımlarında kendilerine kontenjan ayrılmayan kadın PÖH adaylarının merakla beklediği personel alımı duyurusunun 1-2 ay içerisinde çıkması bekleniyor. Alımla ilgili gelişmeleri siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşacağız.

PÖH alımlarına dair beklentilerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.

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KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.04.2018 11:47
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Polis AlımıPolis Alımları23.dönem Pomem
Yorumlar
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Zeynep 2 gün önce

Rabbim isteyen herkese nasip eder inşAllah

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Gizem 2 gün önce

PÖH lise alımı bayan alımı olsun Allah için ya KPSS şartsız

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Rıdvan 2 gün önce

Lise mezunu alım olmasını bekliyorum

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Arif 2 gün önce

Yaş üst sınırı esnetilmeli

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Özkan 2 gün önce

21.22 donemde lise mezunlarına kontenjan tanınmadı Bu alım lise mezunu ve kpss şartsız olsun artık en azindan ben ve benim gibi lise mezunlari ve canı gönülden polis olmak isteyen adaylar icin 1 hak daha tanınmalı. Bu alımı 19.dönemde ki şartlarla ayni olmasi dileğiyle. SAYGILAR ..

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Yk 2 gün önce

Lise mezunu askerlik sartsız kpss sartsız olsun

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Emre. B. 2 gün önce

PÖH alımı haberini görünce karnım aklım ve kalbim arasındaki duyguların tarifi yok, hayırlısıyla inşAllah. :))

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AnıL 2 gün önce

Pöh alımı lise mezunu ve kpss şartı olmadan olsun merakla bekliyoruz

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