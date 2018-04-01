23. Dönem POMEM için Tarih Belli Oldu! Lise Mezunları Resmi Açıklama Bekliyor

Polis Akademisi Başkanlığı'nın 10 bin polis alımı için gerçekleştirdiği 22. Dönem POMEM Başvuruları sırasında, lise mezunu adayların da merakla beklediği bir sonraki POMEM alımlarına dair açıklamalar gelmişti.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan, 23. Dönem POMEM için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan talimat aldıklarını söz konusu alımlar için başvuru sürecinin Temmuz ya da Ağustos ayı itibariyle toplanacağını söyledi fakat alımlarla ilgili detaylı bilgi vermedi. Bakanlık kaynaklarına yakın isimlerden elde edilen bilgilere göre Polis Özel Harekat alımı olarak yapılması planlanan alımlar için kadın kontenjanı da ayrılmış durumda. Son polis özel harekat alımlarında kendilerine kontenjan ayrılmayan kadın PÖH adaylarının merakla beklediği personel alımı duyurusunun 1-2 ay içerisinde çıkması bekleniyor. Alımla ilgili gelişmeleri siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşacağız.

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