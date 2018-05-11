23. Dönem POMEM Açıklaması! Bakan Soylu Başvuru Tarihi ve Mezuniyet Şartını Açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Polis Akademisi İlk Derece Amirlik 3.Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Bakan Soylu, 23. Dönem POMEM alımlarıyla ilgili en fazla merak edilen soruyu yanıtladı. Alımlar polis memuru olarak gerçekleşecek. KPSS Şartsız , En Az Lise Mezunu PÖH alımıyla ilgili herhangi bir konuşma geçmedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : '23. Dönem POMEM'lerde eğitim görmek üzere üniversite mezunu 10 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için 2018 Temmuz ayında ilana çıkılacak, eğitimlere Eylül ayında başlanacak, Aralık ayında süreç tamamlanacak. 13 Bin şimdi aldık, 10 bin alıyoruz, 10 bin daha alacağız, 33 bin arkadaşımızla birlikte inşallah polisimiz büyük bir güç kuvvet kazanacaktır." dedi.

PÖH, ASKERİ PERSONEL ALIMI VE DİĞER ALIMLAR HAKKINDA TÜRKİYE'NİN LİDER MEMUR ADAYI SİTESİ KPSS CAFE'NİN GRUBUNA KATILMAK VE DİĞER ADAYLARLA ALIMLARA İLİŞKİN BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK, SORU SORMAK İÇİN TIKLAYIN.

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