224 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı için Başvurular Yarın Sona Eriyor ( Lise, Önlisans, Lisans)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde üniversite rektörlüğünün resmi internet sitesi, Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı'nca yayımlanan ilanda alımla ilgili, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Samsun il ve ilçelerindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak olup, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

KONTENJAN DAĞILIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI

175 kişilik kontenjanın Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu hemşire ünvanına ayrıldığı alımlar için , sağlık teknikeri, eczacı, fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog kontenjanının da ayrıldığı belirtilmişti. Başvurular yarın sona erecek. Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki aranan niteliklere ve başvuru genel şartlarına dikkat etmesi gerekiyor. Başvuru işlemleri üniversitenin Personel dairesine şahsen başvuru şeklinde gerçekleşecek. Başvuru sırasında istenen belgelere de aşağıdan göz atabilirsiniz.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-657 Sayılı Kanunun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile nöbet usulü çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

3- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

ARANAN NİTELİKLER (BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

3- 2016 KPSS; P3 puanını gösteren belge, Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bu pozisyon için yazılı ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

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