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"2019'da 100 Bin Öğretmen Ataması Planlanmalıdır"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Talip Geylan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda 2019 yılında 100 bin öğretmen ataması planlanmalıdır ifadelerini kullanarak öğretmen atamalarına dikkat çekti.

"2019'da 100 Bin Öğretmen Ataması Planlanmalıdır"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Talip Geylan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda 2019 yılında 100 bin öğretmen ataması planlanmalıdır ifadelerini kullanarak öğretmen atamalarına dikkat çekti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:40
"2019'da 100 Bin Öğretmen Ataması Planlanmalıdır"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Talip Geylan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda 2019 yılında 100 bin öğretmen ataması planlanmalıdır ifadelerini kullanarak öğretmen atamalarına dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bakanlığı etiketleyerek talebi ileten Talip Geylan'ın paylaşımları şöyle;

"100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI PLANLANMALIDIR"

"20.000 öğretmen ataması için Aralık’ta mülakatlar tamamlanacak, kazanan adaylar 7 Şubat’ta göreve başlayacaklar. Bu, 2019 ataması değildir, asla öyle değerlendirilmemelidir! Hükümet, 2019 için 100 bin öğretmen atamasını planlamalıdır."

"MÜLAKAT MELANETİNE SON VERİLMİŞ OLSAYDI"

"20.000 öğretmen için Aralık’ta mülakatlar yapılacak. Keşke Milli Eğitim Bakanlığı mülakat melanetine son verebilmiş olsaydı.Son yapılan mülakatlarda,yakınlarından dolayı bir kısım adaylar mağdur edilmişti. En azından bu sefer “suçun şahsiliği ilkesi” gereğince böylesi hak gaspına izin verilmesin"

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.11.2018 12:47
Anahtar Kelimeler:
2019 da bin öğretmen ataması planlanmalıdır
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Öğretmen 47 dakika önce

Bekleyen herkesin tek duası şuan alınabildiğinin en fazlası şekilde alım yapılması, ücretliye son verilip MEB kadrosuna alım yapılmalı #rehberöğrtmen

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