2018 KPSS ÖABT Başvuruları Mayıs Ayında Başlıyor!

Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru süreci için geri sayım sona eriyor. Sınav için çalışmalar aylar öncesinden başlamış durumda. Öğretmen adayları bir yandan daha fazla kontenjan için MEB'e sesini duyurmaya çalışırken, öte yandan KPSS için ter dökmeye devam ediyor.

2018 Yılında Yabancı Dil Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Lise Matematik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği için gerçekleştirilecek testler için KPSS GY-GK ile birlikte başvuru yapılacak. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre başvurular 10 ile 21 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak.

2018 ÖABT için açıklanan tarih 05.08.2018 oldu. KPSS GY-GK tarihiyse 22 Temmuz 2018 olarak bildirildi.

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