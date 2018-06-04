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2018 KPSS için Geri Sayım Sona Eriyor! Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Sınav ve Tercih Tarihleri

 2018 KPSS Lisans için geri sayım sona eriyor. 2018 KPSS 'ye lisans düzeyinden başvuruyu zamanında yapamayan adaylar için geç başvuru işlemleri 6 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.

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2018 KPSS için Geri Sayım Sona Eriyor! Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Sınav ve Tercih Tarihleri

 2018 KPSS Lisans için geri sayım sona eriyor. 2018 KPSS 'ye lisans düzeyinden başvuruyu zamanında yapamayan adaylar için geç başvuru işlemleri 6 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.

04 Haziran 2018 Pazartesi 18:05
2018 KPSS için Geri Sayım Sona Eriyor! Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Sınav ve Tercih Tarihleri

 2018 KPSS Lisans için geri sayım sona eriyor. 2018 KPSS 'ye lisans düzeyinden başvuruyu zamanında yapamayan adaylar için geç başvuru işlemleri 6 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.

Adaylar GY-GK  , Eğitim Bilimleri, ÖABT için 90 TL, Alan Bilgisi sınavlarının her bir oturumu için 60 TL sınav ücreti ödeyecek. DHBT için başvurular 9 ile 17 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşecek. 2018 KPSS'ye lisans düzeyinden girecek adaylar için belirlenen sınav tarihleriyse aşağıdaki gibi :

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

2018 KPSS Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

2018 KPSS Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

2018 KPSS Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

2018 KPSS ÖABT Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS ÖABT Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019

Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklanan tercih tarihleriyse aşağıdaki gibi olacak: 

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

       KPSS 1. Yerleştirme

12 Mart - 11 Mayıs 2018 

26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

 11 – 20 Aralık 2018  

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.06.2018 18:21
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