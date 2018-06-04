2018 KPSS için Geri Sayım Sona Eriyor! Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Sınav ve Tercih Tarihleri

2018 KPSS Lisans için geri sayım sona eriyor. 2018 KPSS 'ye lisans düzeyinden başvuruyu zamanında yapamayan adaylar için geç başvuru işlemleri 6 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.

Adaylar GY-GK , Eğitim Bilimleri, ÖABT için 90 TL, Alan Bilgisi sınavlarının her bir oturumu için 60 TL sınav ücreti ödeyecek. DHBT için başvurular 9 ile 17 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşecek. 2018 KPSS'ye lisans düzeyinden girecek adaylar için belirlenen sınav tarihleriyse aşağıdaki gibi :

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

2018 KPSS Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

2018 KPSS Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

2018 KPSS Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

2018 KPSS ÖABT Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS ÖABT Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS TAKVİMİ SINAV SINAV TARİHİ BAŞVURMA TARİHLERİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ* KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.) 22.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 28.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 29.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi ) 05.08.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Ön lisans 04.11.2018 28 Ağustos-12 Eylül 2018 29.11.2018 KPSS Ortaöğretim 07.10.2018 03-19 Temmuz 2018 08.11.2018 DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) 09.12.2018 09-17 Ekim 2018 04.01.2019

Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklanan tercih tarihleriyse aşağıdaki gibi olacak:

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması KPSS 1. Yerleştirme 12 Mart - 11 Mayıs 2018 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 KPSS 2. Yerleştirme 06 Ağustos - 05 Ekim 2018 11 – 20 Aralık 2018

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