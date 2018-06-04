2018 KPSS için Geri Sayım Sona Eriyor! Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Sınav ve Tercih Tarihleri

2018 KPSS Lisans için geri sayım sona eriyor. 2018 KPSS 'ye lisans düzeyinden başvuruyu zamanında yapamayan adaylar için geç başvuru işlemleri 6 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.
Adaylar GY-GK , Eğitim Bilimleri, ÖABT için 90 TL, Alan Bilgisi sınavlarının her bir oturumu için 60 TL sınav ücreti ödeyecek. DHBT için başvurular 9 ile 17 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşecek. 2018 KPSS'ye lisans düzeyinden girecek adaylar için belirlenen sınav tarihleriyse aşağıdaki gibi :
2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)
Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018
2018 KPSS Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018
2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
2018 KPSS Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018
2018 KPSS Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018
2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
2018 KPSS ÖABT Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018
2018 KPSS ÖABT Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018
|
2018 KPSS TAKVİMİ
|
SINAV
|
SINAV TARİHİ
|
BAŞVURMA TARİHLERİ
|
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*
|
KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)
|
22.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
|
28.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
29.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )
|
05.08.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Ön lisans
|
04.11.2018
|
28 Ağustos-12 Eylül 2018
|
29.11.2018
|
KPSS Ortaöğretim
|
07.10.2018
|
03-19 Temmuz 2018
|
08.11.2018
|
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)
|
09.12.2018
|
09-17 Ekim 2018
|
04.01.2019
Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklanan tercih tarihleriyse aşağıdaki gibi olacak:
|
2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ
|
DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması
|
ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması
|
KPSS 1. Yerleştirme
|
12 Mart - 11 Mayıs 2018
|
26 Haziran - 05 Temmuz 2018
|
KPSS 2. Yerleştirme
|
06 Ağustos - 05 Ekim 2018
|
11 – 20 Aralık 2018
KPSSCAFE - ANKARA