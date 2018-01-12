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2018 KPSS Başvuru ve Sınav Tarihi (Lise, Önlisans, Lisans)

Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018 KPSS) ne zaman yapılacak. Milyonlarca adayın merakla beklediği 2018 KPSS tarihleri ÖSYM tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

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2018 KPSS Başvuru ve Sınav Tarihi (Lise, Önlisans, Lisans)

Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018 KPSS) ne zaman yapılacak. Milyonlarca adayın merakla beklediği 2018 KPSS tarihleri ÖSYM tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

12 Ocak 2018 Cuma 18:17
2018 KPSS Başvuru ve Sınav Tarihi (Lise, Önlisans, Lisans)

2018 KPSS Başvuruları ve Sınav Tarihi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018 KPSS) ne zaman yapılacak. Milyonlarca adayın merakla beklediği 2018 KPSS tarihleri ÖSYM tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

ÖSYM'nin 2018 sınav takvimine göre KPSS başvuru ve sınav tarihleri bu haberimizde. 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu yıl lise, önlisans ve lisans düzeyinden yapılacak. Milyonlarca insanın memurluk hayallerindeki ilk adım olan KPSS'ye başvuru ve sonuç açıklama tarihleri aşağıdaki gibi olacak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.01.2018 18:31
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2018 KpssKPSS Başvuru Tarihleri
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