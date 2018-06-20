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2018 KPSS 1. Yerleştirme Tercih İşlemleri Başlıyor! (Tercih ve KPSS Tarihleri)

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personellerin belirlenmesi maksadıyla ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek tercih sürecine sayılı gün kaldı.

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2018 KPSS 1. Yerleştirme Tercih İşlemleri Başlıyor! (Tercih ve KPSS Tarihleri)

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personellerin belirlenmesi maksadıyla ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek tercih sürecine sayılı gün kaldı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 19:10
2018 KPSS 1. Yerleştirme Tercih İşlemleri Başlıyor! (Tercih ve KPSS Tarihleri)

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personellerin belirlenmesi maksadıyla ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek tercih sürecine sayılı gün kaldı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS tercihleri 26 Haziran 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak. Devlet Personel Başkanlığı Tarafından Ocak ayında paylaşılan KPSS atakvimine göre KPSS 1. Yerleştirme işlemleri için ÖSYM tercih süreci 26 Haziran ile 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında olacak. 2. Yerleştirme Tercih sürecinin 11 ile 20 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Devlet Personel Başkanlığı'nca paylaşılan atama takvimine aşağıdan göz atabilirsiniz.

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2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

       KPSS 1. Yerleştirme

12 Mart - 11 Mayıs 2018 

26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

 11 – 20 Aralık 2018  

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
KPSS2018 Kpss 1. Yerleştirme
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Aday 2 saat önce

Tercih robotunu en az 1 hafta önceden açarlardı şimdi 5 gün kaldı ve hala ses seda yok. Napıcaklar ben sana söyliyim. 24 ünde seçimden sonra tercihler yayınlanınca şok olacaksın. Diyeceksinki ulan boşuna oy verdim, bunlar beni yaktı diyeceksin. Seçim öncesinde mahsus açıklamıyor ki kendileri açısından olumsuz eleştiri teşkil etmesin. Zaten bir avuç kadro var ve millet ses çıkarmadan seçim bitsin

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