2018 KPSS 1. Yerleştirme Tercih İşlemleri Başlıyor! (Tercih ve KPSS Tarihleri)

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personellerin belirlenmesi maksadıyla ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek tercih sürecine sayılı gün kaldı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS tercihleri 26 Haziran 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak. Devlet Personel Başkanlığı Tarafından Ocak ayında paylaşılan KPSS atakvimine göre KPSS 1. Yerleştirme işlemleri için ÖSYM tercih süreci 26 Haziran ile 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında olacak. 2. Yerleştirme Tercih sürecinin 11 ile 20 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Devlet Personel Başkanlığı'nca paylaşılan atama takvimine aşağıdan göz atabilirsiniz.

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2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması KPSS 1. Yerleştirme 12 Mart - 11 Mayıs 2018 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 KPSS 2. Yerleştirme 06 Ağustos - 05 Ekim 2018 11 – 20 Aralık 2018