2018 KPSS 1. Yerleştirme Tercih İşlemleri Başlıyor! (Tercih ve KPSS Tarihleri)

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personellerin belirlenmesi maksadıyla ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek tercih sürecine sayılı gün kaldı.
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS tercihleri 26 Haziran 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak. Devlet Personel Başkanlığı Tarafından Ocak ayında paylaşılan KPSS atakvimine göre KPSS 1. Yerleştirme işlemleri için ÖSYM tercih süreci 26 Haziran ile 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında olacak. 2. Yerleştirme Tercih sürecinin 11 ile 20 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Devlet Personel Başkanlığı'nca paylaşılan atama takvimine aşağıdan göz atabilirsiniz.
MEMUR ALIMLARI, ÖZEL SEKTÖR İŞ FIRSATLARI, EKONOMİ HABERLERİ TAKİBİ İÇİN GRUBUMUZA KATILABİLİR, DİĞER ADAYLARLA BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNABİLİRSİNİZ. KATILIM İÇİN TIKLAYIN.
|
2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ
|
DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması
|
ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması
|
KPSS 1. Yerleştirme
|
12 Mart - 11 Mayıs 2018
|
26 Haziran - 05 Temmuz 2018
|
KPSS 2. Yerleştirme
|
06 Ağustos - 05 Ekim 2018
|
11 – 20 Aralık 2018
|
2018 KPSS TAKVİMİ
|
SINAV
|
SINAV TARİHİ
|
BAŞVURMA TARİHLERİ
|
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*
|
KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)
|
22.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
|
28.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
29.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )
|
05.08.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Ön lisans
|
04.11.2018
|
28 Ağustos-12 Eylül 2018
|
29.11.2018
|
KPSS Ortaöğretim
|
07.10.2018
|
03-19 Temmuz 2018
|
08.11.2018
|
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)
|
09.12.2018
|
09-17 Ekim 2018
|
04.01.2019
Tercih robotunu en az 1 hafta önceden açarlardı şimdi 5 gün kaldı ve hala ses seda yok. Napıcaklar ben sana söyliyim. 24 ünde seçimden sonra tercihler yayınlanınca şok olacaksın. Diyeceksinki ulan boşuna oy verdim, bunlar beni yaktı diyeceksin. Seçim öncesinde mahsus açıklamıyor ki kendileri açısından olumsuz eleştiri teşkil etmesin. Zaten bir avuç kadro var ve millet ses çıkarmadan seçim bitsin