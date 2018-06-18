2018 Kaymakamlık Sınavı Başvuru Tarihleri

Kaymakam adaylarının beklediği 2018 Kaymakamlık sınavı için başvurular 5 ile 12 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak.

2018 Kaymakamlık sınavı 2 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek. Sınav sonuçlarıysa ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 27 Eylül 2018'de açıklanacak. Kaymakamlık sınavı için başvuru süreci yaklaşıyor. Kaymakam adayları tarafından büyük bir merakla beklenen 2018 Kaymakamlık Sınavı için geri sayım sona eriyor. Adaylar 5 ile 12 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi www.osym.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerini yapacak.

ÖSYM sınav takvimine göre ilgilisınavın 2 Eylül'de gerçekleşmesi, sınav sonuçlarının 27 Eylül 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınav başvuru sürecinin sona ermesinden kısa süre sonra adaylar yine ÖSYM resmi internet sitesinden sınav giriş belgelerini temin edebilecekler.

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