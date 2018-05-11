2018 İlave Atama Konjenları Açıklandı!

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden "KURUMLARA 2018 YILI İÇİN VERİLEN İLAVE ATAMA KONTENJANLARI BELİRLENDİ." başlığıyla yapılan duyuruda 2018 Yılı için kurumlara açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin onay yazısı ve kurumlara dağılım listesi yer aldı. Devlet Personel Başkanlığı duyurusu şu şekilde oldu:

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin



-Onay Yazısı

-Kurumlara Dağılımı

19.02.2018 tarihli dağılım listesi

11.05.2018 tarihli dağılım listesi

