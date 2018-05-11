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2018 İlave Atama Konjenları Açıklandı!

Devlet Personel Başkanlığı'nca 2018 Yılı Kurumlara 2018 yılı için verilen ilave atama kontenjanları duyuruldu.

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2018 İlave Atama Konjenları Açıklandı!

Devlet Personel Başkanlığı'nca 2018 Yılı Kurumlara 2018 yılı için verilen ilave atama kontenjanları duyuruldu.

11 Mayıs 2018 Cuma 16:35
2018 İlave Atama Konjenları Açıklandı!

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden "KURUMLARA 2018 YILI İÇİN VERİLEN İLAVE ATAMA KONTENJANLARI BELİRLENDİ." başlığıyla yapılan duyuruda 2018 Yılı için kurumlara açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin onay yazısı ve kurumlara dağılım listesi yer aldı. Devlet Personel Başkanlığı duyurusu şu şekilde oldu: 

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin 

-Onay Yazısı
-Kurumlara Dağılımı
19.02.2018 tarihli dağılım listesi
11.05.2018 tarihli dağılım listesi
 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.05.2018 16:46
Anahtar Kelimeler:
Atama Kontenjan
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Büşra 37 dakika önce

Anlamadım ben

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Serhat krmzli 20 dakika önce

Yani TCDD memur alımı olmucak mı

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