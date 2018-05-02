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2018 EKPSS Kura Usulüyle Yapılacak Yerleştirmeler için Başvurular Başladı

2018 EKPSS Kura Usulüyle yapılacak yerleştirmeler için başvurular başladı. Başvurular 16 Mayıs'a kadar sürecek.

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2018 EKPSS Kura Usulüyle Yapılacak Yerleştirmeler için Başvurular Başladı

2018 EKPSS Kura Usulüyle yapılacak yerleştirmeler için başvurular başladı. Başvurular 16 Mayıs'a kadar sürecek.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:24
2018 EKPSS Kura Usulüyle Yapılacak Yerleştirmeler için Başvurular Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2018 EKPSS Kura Usulüyle yapılacak yerleştirmeler için başvuruların başladığını, ilgili alımlar için başvuru sürecinin 16 Mayıs 2018 tarihine kadar süreceğini duyurdu. Başvurular ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleşecek.

ÖSYM duyurusunda ayrıca şu ifadeler yer aldı : 

7 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır. Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır.

EKPSS/Kuraya  katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 2 Mayıs 2018 günü saat 13.30'da başlayacaktır.  16 Mayıs 2018 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Başvurular  bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr  internet adresinden veya başvuru merkezleri aracılığıyla alınacaktır. EKPSS Kura engel bilgisi bulunmayan  ve  başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan  adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce, bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini edinmek zorundadır. 

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. “Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi ”ne sahip olanlar, 2018- Kura’ya başvurabileceklerdir. 2018-EKPSS’ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de), 2018-Kura’ya başvuramayacaklardır.

2018-EKPSS/Kura ’ya başvuracak adayların Ek’te yer alan 2018 EKPSS ve Kura Başvuru Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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ÖSYMEkpssEkpss 2018
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