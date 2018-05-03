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2018 DİB MBSTS Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2018 DİB MBSTS sonuçları duyurusunu yayımladı. 2018 DİB MBSTS sonuçları açıklandı.

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2018 DİB MBSTS Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2018 DİB MBSTS sonuçları duyurusunu yayımladı. 2018 DİB MBSTS sonuçları açıklandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:06
2018 DİB MBSTS Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesi üzerinden, 7 Nisan 2018 DİB MBSTS sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda adayların sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebileceği belirtildi.

ÖSYM DUYURUSU

7 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2018-DİB-MBSTS)değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Mayıs 2018 tarihinde saat 15.00’denitibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri erişebilir.

Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
DİBMbsts Sonuçları
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