2018 DİB MBSTS Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesi üzerinden, 7 Nisan 2018 DİB MBSTS sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda adayların sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebileceği belirtildi.

ÖSYM DUYURUSU

7 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2018-DİB-MBSTS)değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Mayıs 2018 tarihinde saat 15.00’denitibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri erişebilir.



Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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