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2018 ALES Soruları, Cevapları Yorumları! ( 6 Mayıs ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?)

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018 ALES) İlkbahar dönemi heyecanı sona erdi. Saat 10.15'te sınava giren adaylar, 150 dakikalık sürede ter döktü. 

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2018 ALES Soruları, Cevapları Yorumları! ( 6 Mayıs ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?)

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018 ALES) İlkbahar dönemi heyecanı sona erdi. Saat 10.15'te sınava giren adaylar, 150 dakikalık sürede ter döktü. 

06 Mayıs 2018 Pazar 12:50
2018 ALES Soruları, Cevapları Yorumları! ( 6 Mayıs ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?)

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018 ALES) İlkbahar dönemi heyecanı sona erdi. Saat 10.15'te sınava giren adaylar, 150 dakikalık sürede ter döktü. 

Sınava giren adaylardan aldığımız ilk bilgilere göre sınav önceki senelere göre daha zor geçmiş. Fakat bazı adaylarsa sınavda oldukça kolay sorular olduğunu öne sürüyor. 2018 ALES ile ilgili ÖSYM'den yapılacak her türlü duyuruyu siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşacağız. Sınav sorularından aklınızda kalanları sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz. Sınav sizce kolay mıydı, zor muydu? sınavla ilgili soru, sorun ya da yorumlarınızı sayfanın altında bulunan yorum kısmını kullanarak bizlerle paylaşın, yorumunuzu haberlerimize taşıyalım.

SINAV TAKVİMİNDE ALES

ALES İlkbahar Dönemi Sınav sonuçları 7 Haziran 2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

SINAVLA İLGİLİ TÜM GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN.

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

  • > yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

  •  > ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

  •  > yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

lgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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