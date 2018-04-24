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2 Bin Geçici İşçi Alımı için Yoğun Başvuru

Belediyeler, Özel İdareler, Müftülükler ve Diğer kamu kurumlarına 6 ay süreyle çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi alımı yapılacak.

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2 Bin Geçici İşçi Alımı için Yoğun Başvuru

Belediyeler, Özel İdareler, Müftülükler ve Diğer kamu kurumlarına 6 ay süreyle çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi alımı yapılacak.

24 Nisan 2018 Salı 09:53
2 Bin Geçici İşçi Alımı için Yoğun Başvuru

2 Bin Geçici kamu işçisi alımı için vatandaşların başvuru işlemleri devam ediyor. Özellikle Büyükşehirler'de personel alımı için İŞKUR İl Müdürlüklerine akın eden vatandaşlar İŞKUR il , ilçe müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. www.iskur.gov.tr adresinden de başvuru yapmak mümkün.

Belediyeler, Özel İdareler, Müftülükler ve Diğer kamu kurumlarına 6 ay süreyle çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi alımı yapılacağını duyan vatandaşlar İŞKUR il Müdürlüklerine akın etti.

İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, özellikle İstanbul'da yoğunluk oluştururken, İŞKUR İl Müdürlüğü önündeki kuyruk Cumhuriyet Caddesine kadar uzadı. Vatandaşların başvurularını saat 08.00'den itibaren kabul etmeye başlayan İŞKUR personelinin yoğun bir gün geçireceği belli oldu. 2 Bin geçici işçi alımı için başvuru sürecinin 28 Nisan 2018 tarihinde sona ereceği bildirildi.

İSKUR PERSONEL ALIMI DUYURULARINDAN http://www.iskur.gov.tr/ Adresiyle haberdar olabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 24.04.2018 11:00
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