1750 Yeni Personel Alınacak! Polis Adaylarından Yoğun İlgi Var!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıktan sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci devam ederken, özellikle Gümrük Muhafaza Memuru alımına polis adaylarının da yoğun ilgi gösterdiği bildiriliyor. Gümrük Muhafaza memuru olmak isteyen adayların başvuruda bulunabilmesi için başvuru genel şartlarının yanı sıra aşağıdaki şartları da yerine getirmesi gerekiyor :

1- En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadî ve İdarî bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

2- Sınava son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01/06/1988 tarihinde ve daha sonra doğanlar başvurabilir.) Erkekler en az 172 cm, bayanlar ise en az 165 cm boyunda olmak, “Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten, “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu” almak.

3- (Söz konusu rapor, sözlü sınavda başarılı olanlardan atama öncesi istenecektir. Rapor ibraz edemeyenlerin ve sözlü sınav esnasında yapılacak ölçümde boy şartını taşımayanların kurumumuzca ataması yapılmayacaktır.)

BAŞVURULAR 1 HAZİRAN'DA SONA ERİYOR

Başvurular 1 Haziran 2018 tarihinde sona erecek. Sözlü sınavların 21 Haziran ile 20 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Başvurularda 2016 KPSS'ye girme şartı aranacak. Detaylı bilgi ve başvuru sürecine dair detaylar www.gtb.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. Alımlara dair fikir alışverişinde bulunmak, diğer adaylarla sohbet etmek için TIKLAYIN.