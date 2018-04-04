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13 Bin Polis Asli Görevine Dönecek ! 3 Bini Trafiğe Verilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 13 bin polisin asli göreve döneceğini , 3 bin polisin trafik şubeye verileceğini söyledi.

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13 Bin Polis Asli Görevine Dönecek ! 3 Bini Trafiğe Verilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 13 bin polisin asli göreve döneceğini , 3 bin polisin trafik şubeye verileceğini söyledi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:50
13 Bin Polis Asli Görevine Dönecek ! 3 Bini Trafiğe Verilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , 13 bin polisin ehliyet pasaport işlemlerinin Nüfus dairelerince yapılmasından sonra asli görevine döneceğini , bu polislerin 3 bininin trafik şubeye verileceğini söyledi.

Bakan Soylu, konuşmasında şunlara da yer verdi: "Trafik polisimizin görünürlüğünü arttırmak için bir çalışma yapılıyor. Kısa süre içinde çalışma tamamlanacak ve kıyafet değişikliği yapılacak. Trafik polislerimizin kıyafetleri çok daha kaliteli ve görünür olacak.Denetimlerde dağ başında yol bekleniyor, herkes işin bir ucundan tutmuş uğraşırken birileri kalkıyor diyor ki 'Niçin böyle uygulama yapıyorsun?' Cevap veriyorum, hayat kurtarmak için".

Polis alımlarıyla ilgili beklentilerinizi sayfanın altında yer alan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz. 

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.04.2018 14:54
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluIçişleri Bakanı
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Aday 10 saat önce

Kpss şartı aranmasin lütfen...

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Yk 10 saat önce

Lütfen lise mezunları nada sans verin kpss sartsız askerlik sartsız

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Mağdur 10 saat önce

Kpss puan 55 olsunn

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Nur 10 saat önce

Polis candır

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Ya sabır 10 saat önce

Ulan bi bekleyin nedir bu Allah askina 2018de kpssye girecek olanlar insan degil mi surekli alim alim hep elenenler tekrar tekrar basvuruyo 2016da kpssye girenler 4 kere pomem gordu yeter ya

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Eda 10 saat önce

10 bini pöh olsun

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Oğuzhan038 10 saat önce

Allah şahit ki kalpten istiyoruz polis olmayı KPSS şartı olmasın herşeye mülakata bakıyo Zaten

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Veysel 10 saat önce

İnşAllah lise mezunlarını göz önünde bulundururlar..

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