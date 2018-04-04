13 Bin Polis Asli Görevine Dönecek ! 3 Bini Trafiğe Verilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , 13 bin polisin ehliyet pasaport işlemlerinin Nüfus dairelerince yapılmasından sonra asli görevine döneceğini , bu polislerin 3 bininin trafik şubeye verileceğini söyledi.

Bakan Soylu, konuşmasında şunlara da yer verdi: "Trafik polisimizin görünürlüğünü arttırmak için bir çalışma yapılıyor. Kısa süre içinde çalışma tamamlanacak ve kıyafet değişikliği yapılacak. Trafik polislerimizin kıyafetleri çok daha kaliteli ve görünür olacak.Denetimlerde dağ başında yol bekleniyor, herkes işin bir ucundan tutmuş uğraşırken birileri kalkıyor diyor ki 'Niçin böyle uygulama yapıyorsun?' Cevap veriyorum, hayat kurtarmak için".

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