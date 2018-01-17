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13-14 Ocak 2018 AÖF Soruları ve Cevapları Nerede Yayımlanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 13-14 Ocak 2018 final sınavı soruları ve cevap anahtarı için öğrencilerin meraklı bekleyişi sona eriyor.

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13-14 Ocak 2018 AÖF Soruları ve Cevapları Nerede Yayımlanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 13-14 Ocak 2018 final sınavı soruları ve cevap anahtarı için öğrencilerin meraklı bekleyişi sona eriyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:01
13-14 Ocak 2018 AÖF Soruları ve Cevapları Nerede Yayımlanacak?

13-14 Ocak 2018 AÖF Soruları ve Cevapları Nerede Yayımlanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 13-14 Ocak 2018 final sınavı soruları ve cevap anahtarı için öğrencilerin meraklı bekleyişi sona eriyor. AÖF sorularıyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden henüz net bir açıklama gelmezken, sorular ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.  

AÖF soruları ve cevapları için öğrenciler aramalarını arttırmış durumda. AÖF güz dönemi final sınavına giren öğrencilerin meraklı bekleyişinin bugün olmasa dahi bu hafta içerisinde sonlanması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı soruları ve cevap anahtarı AÖF'ün e-Kampüs uygulaması üzerinden görüntülenebilecek.  

Sorular ve cevap anahtarlarına erişim sağlamak isteyen öğrenciler https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorular ve cevap anahtarlarına kolaylıkla erişim sağlayabilecekler. Aynı sayfa üzerinden geçmiş döneme ait sınav soruları ve cevaplarını görüntülemek de mümkün.

13-14 OCAK 2018 AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARININ YAYIMLANACAĞI ADRESE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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