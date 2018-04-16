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Başvurular Bugün Başladı: İZKA 3 Kadroya Personel Alımı Yapıyor

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından bir ilan yayımlandı. Geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 8 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvurular bugün başladı.

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Başvurular Bugün Başladı: İZKA 3 Kadroya Personel Alımı Yapıyor

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından bir ilan yayımlandı. Geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 8 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvurular bugün başladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:20
Başvurular Bugün Başladı: İZKA 3 Kadroya Personel Alımı Yapıyor

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından bir ilan yayımlandı.

İZKA tarafından yayımlanan ilanda 3 farklı kadroda istihdam etmek üzere 8 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin 6'sı uzman personel, 1'i destek personel ve 1'i iç denetçi kadrosunda istihdam edilecek. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Türkiğye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
  • Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirlerde işten çıkarılmamış olmak,
  • Devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.
  • Başvuracak erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az bir yıl tecil ettirmiş olmak (Askerlik hizmetini yapmış olmak tercih sebebidir),

Alınması Planlanan Personelin Bölümü*

KPSS Puan Türü

Taban KPSS Puanı

İktisat

KPSS P14, 15, 16, 17, 18, 48

80

Maliye

KPSS P19, 20, 21, 22, 23, 48

80

İşletme

KPSS P24, 25, 26, 27, 28

80

Kamu Yönetimi

KPSS P6, 29, 30, 31, 32, 33

80

Uluslararası İlişkiler

KPSS P7, 34, 35, 36, 37, 38

80

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

KPSS P39, 40, 41, 42, 43

80

Sosyoloji

KPSS P1, 2, 3

80

Endüstri Mühendisliği

KPSS P1, 2, 3

80

İnşaat Mühendisliği

KPSS P1, 2, 3

80

Çevre Mühendisliği

KPSS P1, 2, 3

80

Gıda Mühendisliği

KPSS P1, 2, 3

80

Ziraat Mühendisliği

KPSS P1, 2, 3

80

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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