Başvurular Bugün Başladı: İZKA 3 Kadroya Personel Alımı Yapıyor

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından bir ilan yayımlandı.

İZKA tarafından yayımlanan ilanda 3 farklı kadroda istihdam etmek üzere 8 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin 6'sı uzman personel, 1'i destek personel ve 1'i iç denetçi kadrosunda istihdam edilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiğye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirlerde işten çıkarılmamış olmak,

Devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

Başvuracak erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az bir yıl tecil ettirmiş olmak (Askerlik hizmetini yapmış olmak tercih sebebidir),

Alınması Planlanan Personelin Bölümü* KPSS Puan Türü Taban KPSS Puanı İktisat KPSS P14, 15, 16, 17, 18, 48 80 Maliye KPSS P19, 20, 21, 22, 23, 48 80 İşletme KPSS P24, 25, 26, 27, 28 80 Kamu Yönetimi KPSS P6, 29, 30, 31, 32, 33 80 Uluslararası İlişkiler KPSS P7, 34, 35, 36, 37, 38 80 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri KPSS P39, 40, 41, 42, 43 80 Sosyoloji KPSS P1, 2, 3 80 Endüstri Mühendisliği KPSS P1, 2, 3 80 İnşaat Mühendisliği KPSS P1, 2, 3 80 Çevre Mühendisliği KPSS P1, 2, 3 80 Gıda Mühendisliği KPSS P1, 2, 3 80 Ziraat Mühendisliği KPSS P1, 2, 3 80

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