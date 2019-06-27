Ziraat mühendisi ve Ziraat teknikeri alımı yapılacak!

İŞKUR’un açık iş ilanları kategorisinde yayınlanan personel alım ilanları içerisinde, 27 Haziran 2019 tarihi itibari ile ziraat mühendisi ve ziraat teknikeri alımına yönelik güncel ilanlar bulunmaktadır. Yayınlanan bu ilanlara göre, Ankara, Kırşehir, Kocaeli, İzmir ve daha birçok ilden alımlar yapılacak.

33 Ziraat Mühendisi ve 14 Ziraat Teknikeri alımı için belirtilen şartlar arasında, Mühendislik için başvuruda bulunacak adaylardan Lisans, Tekniker alımı için başvuruda bulunacak adaylardan en az önlisans mezunu olmaları istenmektedir. Ayrıca bazı ilanlarda, Adaylardan özel şartlar istenmektedir. Aşağıda bu alımlarla ilgili olarak İŞKUR’un resmi web sayfası üzerinde yer alan ilan sayfasına ait linkler bulunmaktadır. Hangi illerde alım yapıldığına dair bilgiler, link içerisinde gösterilmiştir. Başvuruda bulunmak için belirtilen linkin üzerini tıklamanız yeterlidir.

Ziraat Mühendisi Alımları için lütfen BURAYI TIKLAYINIZ

Ziraat Teknikeri Alımları için Lütfen BURAYI TIKLAYINIZ

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA