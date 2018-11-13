Yüzlerce Proses İşçisi Alınacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Her geçen yıl istihdam hedeflerini yükselterek yoluna devam eden Türkiye İş Kurumu yeni yayımlanan ilanlar ile toplamda 613 proses işçisi alımı yapacak.

İŞKUR Açık İş İlanlarında Proses İşçisi Mesleğinde 613 kişi alınacak.

Her ilana göre şartlar değişiyor ancak genel başvuru şartlarında en az ilkokul mezunu olmak, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını dolurmuş olmak, sağlık sorunu olmamak gibi şartlar yer alıyor.

Türkiye'nin birçok ilinde görevlendirilmek üzere aranan proses işçisi ilanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İŞKUR Açık İş İlanlarında Proses İşçisi Mesleğinde 613 kişi alınacak.

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