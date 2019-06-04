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Yüzlerce Büro Personeli Alınıyor! İşte Detaylar!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ve en çok rağbet gören açık iş ilanlarını KPSS CAFE okurlarına ulaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye genelinde 654 büro memuru alınacağı açıklandı.

Yüzlerce Büro Personeli Alınıyor! İşte Detaylar!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ve en çok rağbet gören açık iş ilanlarını KPSS CAFE okurlarına ulaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye genelinde 654 büro memuru alınacağı açıklandı.

04 Haziran 2019 Salı 22:27
Yüzlerce Büro Personeli Alınıyor! İşte Detaylar!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ve en çok rağbet gören açık iş ilanlarını KPSS CAFE okurlarına ulaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye genelinde 654 büro memuru alınacağı açıklandı.

Dış Ticaret Büro Memuru 6 kişi, Genel Büro Memuru 636 kişi, Büro Memuru (İdari İşler) 18 kişi aranıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Büro Memuru olmak isteyen adayların her ilana özel olarak firmalar tarafından hazırlanmış başvuru şartlarını incelemeleri gerekiyor. Aşağıda başvuru linklerini bulacaksınız. Verdiğimiz bağantılardan özel şartları görüntüleyebilirsiniz.

Her ilan için arı ayrı özel şart bulunsa da hepsi için ortak genel şartlar da bulunuyor. Başvuru genel şartları şöyle;

  • 18 yaşından büyük olmak
  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  • Çalışmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,
  • İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,
  • Word, Excel gibi programlara hakim olmak,

BÜRO PERSONELİ ALIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Büro personeli ilanlarına başvuru yapabilmek için İŞKUR üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. İŞKUR üyeliğini dilerseniz iskur.gov.tr adresi üzerinden dilerseniz bir İŞKUR müdürlüğüne giderek Meslek Danışmanı yardımıyla yapabilirsiniz.

Başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki bağlantılara tıklayabilir.

Büro Memuru (Dış Ticaret) 6
Büro Memuru (Genel) 630
Büro Memuru (İdari İşler) 18

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