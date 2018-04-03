Yeni İlanlar Yayımlandı: İŞKUR Üzerinden En Az İlkokul Mezunu 1519 Büro Memuru Alımı

Çalışma ve İş Kurumu resmi sayfası üzerinden yeni ilanlar yayımlandı.

İŞKUR resmi sayfası ilan kısmı üzerinden yayımlanan ilanlarda büro memuru kadrosuna özel kuruluşlar ile kamu kuruluşları çok sayıda personel alımı yapıyor. Türkiyegeneli başvuruları alınan ilanlar için adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir. İŞKUR kaydı olmayan adaylar ise internet üzerinden kayıt yaptırabilir ve ilanlara bu şekilde başvuru yapabilir.

KAÇ PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Büro memuru kadrosuna en az ilkokul mezunları arasından 1519 personel alımı yapılıyor. İlanların bazıları Türkiye geneli iken bazı ilanlar da İl bazında yapılmaktadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Büro memuru kadrosuna başvuru yapabilmek için adayların ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu olması gerekmektedir. Takım çalışmasına uygun olmak şartı ile yapılan personel alımında adayların diksiyonu düzgün, güler yüzlü, insan ilişkilerinde başarılı olması ve office programlarına hakim olması şartı aranmaktadır.

BAŞVURU

Büro memuru kadrosuna yapılan personel alımlarına adaylar İŞKUR üzerinden müracaatlarını yapacak. Aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açın ve müracaatınızı bu adres üzerinden yapın.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2267

Link yukarıdaki ekran gibi açılacak. Bu ekranda il, ilçe, eğitim durumu gibi diğer seçenekleri işaretleyebilir ve aramalarınızı bu şekilde daha ayrıntılı yapabilirsiniz.

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