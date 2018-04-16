Yeni İlanlar Geldi: Kamuya Kadrolu Personel Alımı Yapılıyor (Nisan 2018 İlanları)

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden belediyelere, sulama birliklerine, öğretmen ve astsubay evlerine daimi işçi alımları için ilanlar yayımlandı.

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarda farklı belediye başkanlıkları, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS şartı olmadan ve KPSS 60 şartı ile kadrolu işçi alımı yapıyor.

İŞKUR'da yayımlanan ilanlarda alınacak personellerin aşağıdaki beleidye başkanlıkları bünyesinde kadrolu işçi statüsünde istihdam edileceği belirtildi.

ALIM YAPAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI, ALIM SAYISI VE ALIM YAPILAN KADROLAR

Yalıhüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı: KPSS 60 şartı ile önlisans mezunu 1 adet hayvan bakıcısı alınıyor.

Bolvadin Belediyesi İşçi Alım İlanı: En az ilkokul mezunu 2 adet Greyder Operatörü alımı yapılıyor.

Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı: En az ilkokul mezunu 4 adet Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi alımı yapılıyor.

Yeşilsu Sulama Birliği İşçi Alım İlanı: En az ilkokul mezunu 4 adet Çiftçi (Tarla Ürünleri) (Zirai Sulamacı) alımı yapılıyor.

Gürgentepe Belediyesi İşçi Alım İlanı: Lise mezunu KPSS 60 şartı ile1 adet Hayvan Bakıcısı alımı yapılıyor.

Ahi Evran Üniversitesi İşçi Alım İlanı: En az ilkokul mezunu 1 adet Tatlı Ustası Yardımcısı alımı yapılıyor.

Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı: En az ilkokul mezunu 1 adet garson alımı yapılıyor.

Eskişehir Astsubay Orduevi İşçi Alım İlanı: Lise mezunu KPSS 60 şartı ile 2 adet temizlik görevlisi ve yine 60 KPSS ile 1 adet aşçı alımı yapılıyor.

Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı: En az ilkokul mezunu 1 adet garson alımı.

Arpalı Belediyesi İşçi Alım İlanı: Lise mezunu KPSS 60 şartı ile Yükleyici (Loder) Operatörü alımı yapılıyor.

Amasra Belediyesi İşçi Alım İlanı: 1 adet Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) alımı ve 1 adet Makam Şoförü alımı yapıyor.

İvriz Sağ Sahil Sulama Birliği İşçi Alım İlanı: 1 adet Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni (Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj) alımı yapılıyor.

Arpalı Belediyesi İşçi Alım İlanı: Lise mezunu KPSS 60 şartı ile 1 adet Yükleyici (Loder) Operatörü alımı yapılıyor.

Tercan Sağ Sahil Sulama Birliği İşçi Alım İlanı: Ziraat Mühendisliği mezunu KPSS 60 şartı ile 1 adet personel alımı.

Atabey Sulama Birliği İşçi Alım İlan: 4 adet Çiftçi (Tarla Ürünleri) (Zirai Sulamacı) personeli alımı ve KPSS 60 şartı ile 1 Harita ve Kadastro Teknikeri alımı.

BAŞVURU

İlanlara başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Başvuru için https://esube.iskur.gov.tr/ adresine gidin ve belediye başkanlığının personel alımını aratarak ilana müracaatınızı yapın.

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