Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yeni İlanlar: BİM İŞKUR Üzerinden En Az İlkokul Mezunu 238 Personel Alımı Yapıyor

BİM en az ilkokul mezunu adaylar arasından 238 personel alımı yapıyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarda farklı İllerde ve farklı pozisyonlarda personel alımı için başvuruların alınmaya başladığı belirtildi.

banner396

Yeni İlanlar: BİM İŞKUR Üzerinden En Az İlkokul Mezunu 238 Personel Alımı Yapıyor

BİM en az ilkokul mezunu adaylar arasından 238 personel alımı yapıyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarda farklı İllerde ve farklı pozisyonlarda personel alımı için başvuruların alınmaya başladığı belirtildi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 14:44
Yeni İlanlar: BİM İŞKUR Üzerinden En Az İlkokul Mezunu 238 Personel Alımı Yapıyor

Türkiye genelinde binlerce şubesi ile vatandaşlara en iyi hizmeti götürmeyi hedef haline getirmiş olan BİM marketler, İŞKUR üzerinden yeni ilna yayımladı.

Geçtiğimiz gün yayımlanan ilanın ardından yeni ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlandı ve BİM, farklı İllerde bulunan şubelerindeki boş pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı pozisyonlara yapılan personel alımı için adayların İŞKUR'a kayıtlı olması şartı aranmaktadır. İlanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından 238 personel alımı yapılıyor.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

BİM tarafından yayımlanan ilanda aşağıdaki pozisyonlara personel alımı yapılacağı bildirildi:

  • Kasiyer  
  • Satış Danışmanı / Uzmanı  
  • Beden İşçisi (Genel)  
  • Perakende Satış Elemanı (Gıda)  
  • Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı  
  • Şoför-Yük Taşıma  
  • Reyon Görevlisi  
  • Ambar/Depo Görevlisi  
  • Sevkiyat Görevlisi  
  • Depo İşçisi (Elleçleme)

BAŞVURU ŞARTLARI

BİM tarafından yayımlanan ilanda bazı pozisyonlar için en az ilkokul mezunu, bazı pozisyonlar için ise lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı bildirildi. Diksiyonu düzgün adaylar arasından yapılacak personel alımında adayların yoğun iş temposuna ayak uydurabilmesi, ekip çalışmasına yatkın olması, vardiyalı sistemde çalışmaya elverişli olması ve özverili çalışacak olması şartları aranmaktadır.

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvuru da İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir. 

1. Aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açın.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

2. Açılan sayfada işyeri unvanı kısmına BİM BİRLEŞİK yazın ve ARA tuşuna tıklayın.

3. İlanlar aşağıdaki kısımda sıralanacak. Buradan istediğiniz ilana başvuru yapabilirsiniz.

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Bim IlanPersonel AlımıMemur AlımıIşkur IlanIş IlanıBim Başvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR'da Yayımlandı: 9 Banka En Az Lise Mezunu 413 Banka Personeli ve Memuru Alımı Yapıyor
İŞKUR'da Yayımlandı: 9 Banka En Az Lise Mezunu 413 Banka Personeli ve Memuru Alımı Yapıyor
Az Önce Yayımlandı: MSB En Az İlkokul Mezunu Personel Alacak
Az Önce Yayımlandı: MSB En Az İlkokul Mezunu Personel Alacak
Mezuniyet ve KPSS Şartı Yok: 324 Kadrolu Belediye Memuru Alımı
Mezuniyet ve KPSS Şartı Yok: 324 Kadrolu Belediye Memuru Alımı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim