Yeni İlanlar: BİM İŞKUR Üzerinden En Az İlkokul Mezunu 238 Personel Alımı Yapıyor

Türkiye genelinde binlerce şubesi ile vatandaşlara en iyi hizmeti götürmeyi hedef haline getirmiş olan BİM marketler, İŞKUR üzerinden yeni ilna yayımladı.

Geçtiğimiz gün yayımlanan ilanın ardından yeni ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlandı ve BİM, farklı İllerde bulunan şubelerindeki boş pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı pozisyonlara yapılan personel alımı için adayların İŞKUR'a kayıtlı olması şartı aranmaktadır. İlanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından 238 personel alımı yapılıyor.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

BİM tarafından yayımlanan ilanda aşağıdaki pozisyonlara personel alımı yapılacağı bildirildi:

Kasiyer

Satış Danışmanı / Uzmanı

Beden İşçisi (Genel)

Perakende Satış Elemanı (Gıda)

Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı

Şoför-Yük Taşıma

Reyon Görevlisi

Ambar/Depo Görevlisi

Sevkiyat Görevlisi

Depo İşçisi (Elleçleme)

BAŞVURU ŞARTLARI

BİM tarafından yayımlanan ilanda bazı pozisyonlar için en az ilkokul mezunu, bazı pozisyonlar için ise lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı bildirildi. Diksiyonu düzgün adaylar arasından yapılacak personel alımında adayların yoğun iş temposuna ayak uydurabilmesi, ekip çalışmasına yatkın olması, vardiyalı sistemde çalışmaya elverişli olması ve özverili çalışacak olması şartları aranmaktadır.

BAŞVURU

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvuru da İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir.

1. Aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açın.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

2. Açılan sayfada işyeri unvanı kısmına BİM BİRLEŞİK yazın ve ARA tuşuna tıklayın.

3. İlanlar aşağıdaki kısımda sıralanacak. Buradan istediğiniz ilana başvuru yapabilirsiniz.

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN;

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