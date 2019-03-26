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Yaklaşık 2500 Adet Temizlik Görevlisi Alınıyor! Detaylar Haberimizde

İşkur üzerinden özel şirketler tarafından verilen ilanlarla Türkiye’nin dört bir yanından personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. İşkur Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan ilanlarda temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere yaklaşık 2500 kişinin istihdam edileceği duyuruldu.

Yaklaşık 2500 Adet Temizlik Görevlisi Alınıyor! Detaylar Haberimizde

İşkur üzerinden özel şirketler tarafından verilen ilanlarla Türkiye’nin dört bir yanından personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. İşkur Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan ilanlarda temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere yaklaşık 2500 kişinin istihdam edileceği duyuruldu.

26 Mart 2019 Salı 12:56
Yaklaşık 2500 Adet Temizlik Görevlisi Alınıyor! Detaylar Haberimizde

İşkur üzerinden özel şirketler tarafından verilen ilanlarla Türkiye’nin dört bir yanından personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. İşkur Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan ilanlarda temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere yaklaşık 2500 kişinin istihdam edileceği duyuruldu.

Türkiye’nin hemen hemen her şehrinden yayınlanan duyurularda İstanbul, Ankara ve İzmir en yoğun alımları yapan şehirler olarak göze çarpıyor.

Peki bu ilanlara nasıl başvurabilirim?

Bu ilana İşkur üzerinden, ilan arama sayfasında ‘Meslek’ sekmesine ‘Temizlik Görevlisi’ yazarak ulaşabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

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