Vasıflı-Vasıfsız 50 Bin Kişi Alınacak! İlanlar Yayınlandı!

İŞKUR bugün tam 50 bin 343 iş ilanı yayınladı. Her iş arayana uygun iş ilanları bulunmaktadır. Kendi kriterinize uygun ilanları görüntülemek için, ilan içeriğinde verilen İŞKUR’un resmi web sayfasına ait linki tıklamanız yeterlidir. Üstelik iş başvurusu yapmak için İŞKUR şubelerine bile gitmenize gerek kalmadan online başvuru yapabilirsiniz. En az okur yazar personel alan firmaların güncel ilanları yanı sıra hemen hemen her sektörden her tür okur düzeyden daimi işçi-personel alımı yapılmaktadır. Ayrıca verilen linklere tıklayarak hangi şehirde hangi firmaların personel alımı yaptığını görebilir ve başvuru şartlarını, çalışacak kişilere sunulan sosyal hakları ve diğer detayları anında öğrenebilirsiniz. Peki İŞKUR hangi sektörlerden personel ya da işçi alımı yapacak? Sağlık personeli veya öğretmen alan kurumlar var mı? İşte tüm detaylar...