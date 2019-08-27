Vasıflı-Vasıfsız 50 Bin Kişi Alınacak! İlanlar Yayınlandı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 26 Ağustos 2019’da tam 50 bin 343 farklı iş ilanı bulunmakta. Yayınlanan bu iş ilanları kapsamında Türkiye’nin hemen hemen her şehrinden vasıflı ve vasıfsız olmak üzere daimi işçi ve nitelikli personel alımıyapılmaktadır. Ayrıca İŞKUR’da özel sektör iş ilanları haricinde kamu personeli alımı yapan kamu iş ilanları da bulunmaktadır. Kamu personeli alan devlet kurumlarının güncel iş ilanlarına bakmak içinde ilan altında ayrıca link verilmiştir.

İŞKUR şubesine gittim böyle bir ilan yok dediler diye kimse demesin ya da İŞKUR’da bulunan memurların, başvuruda bulunmak isteyen adayları yanlış yönlendirmesin, yanlış bilgi vermesin diye özellikle İŞKUR’un resmi web sayfasında yer alan iş ilanları linklerini haber içeriğinde belirtiyoruz. Yapmanız gereken tek şey linke tıklayıp, hangi şehirde hangi meslek guruplarından personel alımı yapıldığını görüntülemek!.. Gerisi çok basit… E-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra kendi kriterinize uygun iş ilanlarına tıklayıp, anında online başvuru kaydınızı oluşturmak… Kaydınızı oluşturduktan sonra başvuru sonucunuzu yine e-devlet üzerinden takip edebilir ve İŞKUR üzerinden ilgili iş yerine yönlendirilirsiniz.

Peki en çok hangi sektörlerden personel veya daimî işçi alımı yapılmaktadır?

İŞKUR’un açık iş ilanları sayfasında beden işçisi, temizlik, güvenlik elemanından tutunda, mühendis, öğretmen, büro memuru, turizm ve otelcilik elemanı arayan firmaların ilanları bulunmaktadır. En çok personel alımı yapan 18 meslek gurubunu sıralayacak olursak;

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR şubelerinden veya İŞKUR’un e-şube üzerinden online başvuru yapmak için öncelikle İŞKUR’a kayıtlı olmanız gerekmektedir. Eğer eski hükümlü veya engelli kadrolarına başvuruda bulunmak isterseniz, İŞKUR memurlarına durumunuzu belgeleyen evrakları muhakkak sisteme kayıt ettirmelisiniz.

Her bir iş ilanında, meslek gurubuna göre eğitim şartları farklı farklı olmak ile birlikte, her bir ilan içeriğinde adaylardan istenilen özel şartlar, deneyim süresi ve nitelikler özgün olarak belirtilmiştir. Ama genel itibari ile İŞKUR üzerinden iş bulmak isteyen adayların aşağıda belirtilen şartlara haiz olması gerekmektedir.

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6. Askerlik ile ilişiği bulunmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı alıyor olmamak.

8. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

10. Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

11. Adayların, İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle, belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

12. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 30 gün olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

13. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İŞKUR’un sayfasında özel sektör firmaları tarafından yayınlanan güncel iş ilanlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen link alanını tıklayınız

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx

İŞKUR üzerinden kamu personeli alan devlet kurumlarının ilanlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen link alanının tıklayınız.

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

Eğer online başvuruda bulunmak için İŞKUR’a kaydınız yoksa aşağıda verdiğimiz bilgilendirmeyi okuyabilirsiniz!

İŞKUR KAYIT NASIL YAPILIR?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

İŞKUR'A KAYIT KOŞULLARI

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

İŞKUR' ENGELLİ KAYDI NASIL YAPILIR

Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40'ından yoksun olduklarını, 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen yetkili sağlık kuruluşlarının birinden alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görecektir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmayacaktır. Süreli raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülecek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenecektir.

İŞKUR'A HÜKÜMLÜ KAYDI NASIL YAPILIR?

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, (kamupersoneli.net) koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler, eski hükümlü sayılacak olup ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanacaktır. İnternet üzerinden eski hükümlü olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan eski hükümlüler normal statüde işlem görecektir.

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