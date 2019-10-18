Vasıflı - vasıfsız 11 Bin Personel alınacak! İşte Detaylar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR tarafından 1.117 engelli, 1.491 normal olmak üzere toplamda 2 bin 668 iş ilanı yayınlandı. Yayınlanan iş ilanlarına göre, en az okuryazar, ilköğretim, ortaöğretim (lise ve dengi okullar) ve önlisans mezunu düzeylerinden geçici ve daimî olmak üzere 11 bin işçi alımı yapılacak. İşçi alımı ön başvuru kayıtları İŞKUR şubelerinden veya aşağıda belirtilen link üzerinden online yapılacak olup, yüzlerce meslek gurubundan kişilere istihdam sağlanacaktır.

İŞKUR işçi alımı ilanlarına başvuru yapmak için, öncelikli olarak her adayın belirtilen genel şartlara uygun olması gerekmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Engelli raporunu belgeleyebilmek (Engelli kadrosu için başvuracak adaylar için geçerlidir)

Affa uğramış olsa bile devlet güvenliğine karşı suç işlememiş olmak,

Herhangi bir kurumdan emekli olmamak veya emekli olmaya hak kazanmamış olmak,

İŞKUR İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR’un internet sayfası üzerinden yayınlanan tüm ilanlar için; ister en yakın İŞKUR il-ilçe şube müdürlüklerine şahsen giderek, bağlı bulunduğunuz memur aracılığı ile kaydınızı yaptırırsınız isterseniz BURAYA TIKLAYARAK online başvuru kaydınızı yaptırabilirsiniz. Bunun için e-devlet şifrenizin olması yeterlidir.

Açılan sayfada, hangi illerde kaç işçi alımı yapıldığını öğrenebilir ve ilgili iş ilanına tıklayarak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

GÜNCEL İŞ İLANLARI

Aşağıda ki ilanlar dahil olmak üzere, İŞKUR’un resmi web sayfası üzerinden yayınlanan tüm işçi alım ilanlarını görüntülemek için yukarıda belirtilen linkin üzerini tıklamanız yeterlidir.

1 - Firmamızın Dudullu Şerifali Mahallesindeki Optik Cam üretimi konusunda faaliyette bulunan fabrikamızda vardiyalı sistemde çalışabilecek Üretim Personeli aramaktayız.

GENEL NİTELİKLER

Tercihen, 22 ile 40 yaş aralığında olan,

Takım çalışmasına uyumlu, gelişime ve eğitime açık,

Dikkatli, detaylı ve görev bilinci olan,

Askerliğini yapmış veya tecilli olan.

İstanbul Anadolu yakası, Dudullu, Ümraniye, Ataşehir ve Şerifali mahallesinde ikamet eden

2 - Gözlük çerçevesi üreten firmamızda , çerçevelerin ön kısımları ile saplarının vidalanarak birleştirilmesi ,ayarının yapılması ,cam takılması işlerini yapacak 18 35 yaş arası bayan personel alınacaktır.

3 - Kırkağaç Ziraat Odasına Bağlı, geçiçi süreyle (yaklaşık 2 ay) bay 20-45 yaş arası zeytin eleme işçisi alınacaktır.

İrtibat: Ayşe PORÇU-0236 588 27 02

4 - El terminali Kullanmasını bilen, En az 1 yıllık tecrübeli, erkek, Askerlik hizmetini tamamlamış, 23-40 yaş arası,

Servis Güzergahı : Gebze ,Darıca, Çayırova

İletişim: Burcu TİKİCİERİ: 05498130353

İŞKUR sayfasından İnternetten başvuru yapan adaylar başvur sekmesini tıkladıktan sonra işverenle irtibata geçebilir.

5 - Ahşap ve Mobilya boyama konusunda tecrübeli, 22-35 yaş arası, en az Meslek Lisesi Mezunu, gerektiğinde mesaiye ve vardiyaya kalabilecek, Askerlikle ilişiği olmayan 4 veya 5 personel alımı yapılacaktır.

Servis Güzergahımız: Hüseyingazi göbek, Siteler Giriş, Samsun Yolu, Fatih Köprüsü, Ankamall, 1011 kavşağı, Etlik Caddesi, Yozgat Bulvarı, Bağlum Köprüsü, Pursaklar, Saray, Altınova-Akyurt, Ülker Kavşağı.

İletişim:0312 847 55 84-85 veya melda@5k.com.tr mail adresine CV’lerini gönderebilirsiniz, eğer arayıp ulaşamazsanız santrale numaranızı bıraktığınızda tarafımızca dönüş yapılacaktır.

6 - Firmamızda, çikolata üretim hatları ve ambalajlama hattında çalışacak 18-35 (tercih sebebi) yaş arası bay-bayan vasıflı-vasıfsız elemanlar alınacaktır.

Servis Güzergâhları; Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Sultangazi, Gazi Mahallesi, Yeşilpınar, Alibeyköy, Kasımpaşa, Okmeydanı, 4.levent İş 2 vardiyalı; 08:00-18:00 Gece vardiyası; 18:00-08:00 bazı bölümlerde vardiya sayısı 3 olabiliyor.

İletişim Tel: 444 09 24

7 - Tekstil alanında faaliyet gösteren firmaya vasıfsız olarak çalışacak personel alımı yapılacaktır. Kişi iş yerinde hazırlama işi yapacaktır. iş yeri vardiyalıdır.

Servis güzergahı:

1. Hat: Fevzi Çakmak-Nato Cd.-Doğum Evi-Kayseri Gaz-Havaalanı Yolu-Yeşil Mh-Bağdat Cd-Ziya Gökalp-Yavuzlar- Gazi Osman-Şeker-Belsin

2. Hat: Kartal-Esenyurt, Eskişehirbağları, Battal altı, Hürriyet, Şeker, Belsin.

8 - Altunkaya Grup bünyesinde yer alan Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş. de değerlendirilmek üzere açık olan veya olabilecek pozisyonlar için ‘’ Genel Başvuruları ’’ kabul etmekteyiz.

Genel Başvuru ilanına yapılan başvurular aday veri tabanında saklı tutulacak olup, niteliklerinize ve yetkinliklerinize uygun pozisyonlar oluşması durumunda değerlendirmeye alınacaktır.

Firmamız 21-35 yaş aralığında

En az Lise- Ön Lisans mezunu

Askerlik görevi tamamlamış

Vardiyalı çalışabilecek

Tecrübeli / Tecrübesiz adaylar a göstermiş olduğunuz ilgi ve güvene teşekkür ederiz.

9 - En az Lise mezunu, Askerliğini yapmış,20-40 yaş aralığında, En az 3 yıl deneyimli Bay Bidon Dolum Elemanı alınacaktır.

Yemek ve servis (Denizli-Merkez, Honaz, Kocabaş, Kaklık ve Bozkurt), SSK mevcuttur. Görüşülecek kişi: Cennet Yiğit Hıçkıran Tel: 02588145266 G.D.A.

10 - Geri dönüşüm tekstil atığı ayrıştırma elemanı aramaktayız.

Servis güzergahı: Yunuseli - Bağlar Başı - Güneştepe Mahalleleri ve civarında.

Yaş sınırımız 35 tir.

Başvurular için iletişim: 444 83 94

11 - Fabrikanın üretim bölümünde çalışacak daha önce otomotiv sektöründe çalışmış ve fabrika deneyimi olan lise mezunu 15 erkek personel istihdam edilecektir. Hendek 2. OSB’deki fabrikada 22.10.2019 salı günü saat 10:30 iş görüşmesi yapılacaktır.(G.DALKILIÇ)

12 - sandalye iskelet imalatı yapan menderesteki firmamıza daha önce mobilya sektöründe çalışmış vasıflı ya da vasıfsız bay işçiler alınacaktır. İş çok basit olup öğretilecektir. Tercihen 35 yaşını aşmamış, maaş işverenle görüşülecektir, yemek ve servis imkânı vardır.

Mesai Saatleri: 08:00-18:30 Cumartesi-Pazar çalışma yoktur.

Servis Güzergahı: Karabağlar Belediyesinden Başlayıp Yeşillik Caddesi üzerinden anayolu takip ederek menderese varmaktadır.

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