Vakıflar Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Yapıyor!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilanda 1 engelli 1 eski hükümlü olmak üzere 2 işçi alımı yapılacağı açıklandı.

Yayımlanan ilanda "4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

TEŞKİLATI İLİ KADROSU ENGELLİ ESKİ HÜKÜMLÜ MERKEZ ANKARA ELEKTRİKÇİ 1 KİŞİ 1 KİŞİ

GENEL ŞARTLAR:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

7) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS/EKPSS sınavına girmiş olmak,

8) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Meslek Yüksekokullarının Elektrik, Elektrik ve Elektronik bölümlerinden mezun olmak,

2) Engelliler için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (en az % 40 oranında) bulunması,

3) Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04-08 MART 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

2) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum veKuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.



3) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listede asıl olarak belirlenen adaylar Vakıflar Genel Müdürlüğün daha sonra belirleyeceği tarihte sözlü sınava tabi tutulacaktır.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1) Türkiye İş Kurumu tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilen nihai liste, Genel Müdürlüğümüzün (www.vgm.gov.tr) internet sitesinde duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır.

2) Nihai listede asıl olarak isimleri geçenler aşağıda belirtilen belgeleri getirerek şahsen müracaatta bulunacaklardır

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER:

1) 2018 Yılı KPSS/EKPSS sonuç belgesi,

2) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

3) Diploma aslı veya fotokopisi,

4) Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Engelliler için),

5) Eski Hükümlü Belgesi (Eski hükümlüler için),

6) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar için durumlarını gösterir sağlık raporu ve belgeleri.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Personel Daire Başkanlığı

Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA

0 (312) 415 51 03

0 (312) 415 54 61