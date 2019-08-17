Üniversite'ye KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında imzalanan istihdam protokolü kapsamında KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu adaylar arasından 49 personel alınacağı belirtildi. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

Malatya Turgut Özal Üniversitesi İŞKUR üzerinden 15 Ağustos 2019 tarihiyle yayınlamış olduğu personel alımı ilanında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere daimi işçi statüsünde toplamda 49 personel alımı yapılacağı açıkladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ nin İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı personel alımı ilanları kapsamında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sıhhi tesisatçı, bilgisayar mühendisi, radyo ve televizyon bakım onarımcısı kadrolarında istihdam etmek üzere toplamda 49 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Yayınlanan 49 personel alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adayların son başvuru tarihi olan 19 Ağustos 2019 tarihine kadar iş ilan numaralarıyla beraber İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Temizlik görevlisi alımı için adayların; en az ilkokul mezunu olması, 18-30 yaş aralığında olması, en az 6 ay deneyim sahibi olması, MEB onaylı zemin, yol süpürme ve temizleme ile hijyen belgesine sertifikalarına sahip olması gerekmektedir. En az ilkokul mezunu alım için 00005107917 iş ilan numarasını, lise mezunu alım için 00005107737 iş ilan numarası kullanılacaktır.

Güvenlik görevlisi alımında adaylarda aranan şartlar; en az ilkokul en fazla lise mezunu olmak, 18-50 yaş aralığında olmak, Malatya’da ikamet ediyor olmak, en az 5 yıl deneyim sahibi olmak, B sınıfı ehliyete sahip olmak, ilkyardım sertifikasına sahip olmak yer almaktadır. İş ilan numaraları 00005107948, 00005107965 ve 00005108131 olarak belirtilmiştir.

Sıhhi tesisatçı alımında; lise mezunu olmak, 18-40 yaş aralığında olmak, MEB onaylı sıhhi tesisatçı belgesine sahip olmak, en az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, en az 3 ay deneyi sahibi olmak şartları aranmaktadır.

Bilgisayar mühendisi alımı için adayların; lisans mezunu olması, 18-30 yaş aralığında olması, KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olması, bilgisayar işletmenliği bilgisayar sertifikasına sahip olması, en az 3 ay deneyim sahibi olması, B sınıfı ehliyet sahibi olması gerekmektedir.

Radyo ve televizyon bakım onarımcısı alımında adayların; en az lise en fazla önlisans mezunu olması, 18-50 yaş aralığında olması, medya ve iletişim mezunu olması, en az 15 yıl deneyim sahibi olması, B sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir.

İşe alımlar kurayla yapılacak olup kura bilgileri şu şekilde paylaşılmıştır: 23 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.00-14.00 arasında Turgut Özal Üniversitesi Kampüsü’nde kura çekimi yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 19 Ağustos 2019

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