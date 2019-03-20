TYP Kapsamında Birçok İle İşçi Alınıyor!

Toplum yararına programlar kapsamında kamu kurumlarına alınacak işçilere ilişkin bilgiler haberimizde!

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Toplum Yararına Programlar kapsamında Ağrı, Amasya, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karabük, Kırşehir ve Kocaeli’nde işçi alımları yapılacağı duyuruldu.

Adayların;

İşkur’a kayıtlı işsiz olmaları,

18 yaşını doldurmuş olmaları,

Emekli ve malül aylığı almıyor olmaları,

Açıköğretim haricinde öğrenci olmamaları

Şartlarını taşımaları gerekiyor.

Çevre temizliği, altyapı, restorasyon, ağaçlandırma ve park düzenleme gibi işkollarında yapılacak olan istihdam çalışmaları için İşkur’un resmi internet sitesinden Toplum Yararına Programlar (TYP) Arama İşlemleri bölümüne girilerek arama gerçekleştirmeniz durumunda TC Kimlik Numaranız ve İşkur şifreniz ile başvurunuzu kolayca gerçekleştirebilirsiniz.