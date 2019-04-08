TYP Kapsamında Alımlara Yenileri Eklendi! İşte Detaylar!

İlanlarda belirtilen şartlar her bir ilan için farklılık gösterebilmektedir. Alımların yapılacağı iller İstanbul, Bolu, Yozgat ve Adıyaman olarak açıklandı.

Adıyaman için yayınlanan ilanlar 345 kişi istihdam edileceği bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Bakım Onarım kadrosu adı altında yayınlanan ilanla 345 kişi TYP kapsamında iş sahibi olacak.

İstanbul Zeytinburnu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara 10 adet özel güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

Bunların yanı sıra İl Orman Tarım Müdürlükleri, Çalışma Müdürlükleri, Orman İşletmeler, İl Özel İdareleri, İl ve İlçe Müftülükleri, Sağlık Müdürlükleri, belediye başkanlıkları, İl Aile Bakanlığı Birimleri, Valilikler, Kaymakamlıklar da TYP aracılığıyla çeşitli kadrolar için personel alımlarına aralıksız devam ediyorlar.

TYP Başvurusu Nasıl Yapılır? Kimler Başvurabilir? İlanlara Nasıl Ulaşılır? İşte Size Kısa Bir TYP Rehberi!

Kimler TYP’ye Katılabilir?

Kuruma kayıtlı işsiz olanlar,

18 yaşını tamamlamış olanlar,

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olanlar,

Açıköğretim hariç öğrenci olmayanlar,

TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olanlar TYP’ye katılabilir.

TYP Hangi Alanlarda İş İmkanı Verir?

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik işleri

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Vadi ve dere ıslahı ve erozyon engelleme çalışmaları

Kimler TYP’den Yararlanamaz?

İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.



Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz. Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 2 yıl ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 2 yıl ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Ve Diğer Detaylar!

TYP’den, programın başkadığı andan itibaren bir yıl içerisinde en fazla 9 ay faydalanabilirsiniz. 9 ayın sonunda 3 ay bekleyerek daha sonra tekrar TYP’ye katılabilirsiniz. Ve aynı kurum ve kuruluşta en fazla 2 dönem yani 18 ay çalışabilirsiniz.

TYP’ye devamlılık zorunludur. Çalışılan sürenin 20’de 1’i kadar izin kullanabilirsiniz. Bu izinler ücretsizdir.

TYP’de haftalık çalışma süresi 45 saattir.

Başvuru Ekranına Nasıl Ulaşırım?

İŞKUR Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden TYP (Toplum Yararına Program) sekmesine geliniz. Buradan ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR Genel Müdürlükleri bu konuda size yardımcı olacaktır.



