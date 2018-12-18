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TYP Kapsamında 18 Bin Personel Alımı Yapılıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 18 bin personel alımı yapılacak. Yayımlanan ilanlara başvurular ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

TYP Kapsamında 18 Bin Personel Alımı Yapılıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 18 bin personel alımı yapılacak. Yayımlanan ilanlara başvurular ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

18 Aralık 2018 Salı 13:29
TYP Kapsamında 18 Bin Personel Alımı Yapılıyor!

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurulan 70 bin işçi alımıyla ilgili adımlar atılmaya, yeni TYP ilanları yayınlanmaya devam ediliyor.


Toplum Yararına Programı (TYP) olarak aktarılan işçi alım sürecinde, işçiler 6 maaş müddet süresince yani 6 ay süreyle kamuda ve kamuya bağlı kuruluşlarda çeşitli pozisyonlarında görevlendirilecekler.

Bu alımlara başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak ve kişilerin başvurularına duyurular yayımlandığı zamandan itibaren başlanalabilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılan alımlarda, birden fazla kamu kurumuna ve bağlı kuruluşun dönemsel ihtiyaçlarının karşılanması için görev alacak olan personeller, ilanları Toplum Yararına Programı (TYP) bölümünden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden takip edebilecekler.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam projeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayında istihdam çağrısı ve İŞKUR’ un istihdam hedeflerini yakalama gayreti sebebiyle TYP ilanlarının yayımlanma miktarlarında artış, yayımlanma sürelerinde hız yaşandı. TYP kapsamında geçen zamanlarda ilk ismim olarak nitelendirilebilecek duyurular yayımlanırken, okullara da eleman alımlarının yapıldığı görülmüştü. Şuan bakımından toplamda İŞKUR üstünde Toplum Yararına Uygulama (TYP) ışığında 18 bin kişilik eleman alım duyurusu yer alıyor.

Bu ilanlara adayların başvurularını yapabilmeleri için İŞKUR üyeliklerinin bulunması gerekmektedir.


Hak kayıplarının önüne geçmek yerine İŞKUR iş ve meslek danışmanları vasıtasıyla başvuruların yapması tavsiye edilmektedir. İŞKUR internet adresini ziyaret edip, açık iş ilanları alanından TYP kısmına erişerek, TYP numarası veyahut kent alanından sorgulama yapılarak bütün ilanlara ulaşılabilir, müracaat yapabilir.

İŞKUR TYP ilanları için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.12.2018 14:23
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typ kapsamında bin personel alımı yapılıyor
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He he 37 dakika önce

Kesin her yer alıyor kesin biz 90 la boştayız ama heryer 50 60 kpssli kpss siz alıyor bırakın bu işleri bırakın

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