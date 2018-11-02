TYP İŞKUR'dan Kamuya KPSS'siz 205 Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 1 Kasım 2018 tarihinde yayınladığı 5 farklı ilan ile Belediye başkanlıklarına ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne 205 kamu personeli alımı yapacağı ilanen duyuruldu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) 1 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan 5 çeşitli ilan ile Belediye Başkanlıklarına ve Köylere Hizmet Götürme Birliğine 205 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

SERİK BELEDİYESİ 50 KİŞİ ALACAK

Serik Belediye Başkanlığı tarafından 50 kişi alınacak. Yayımlanan TYP ilan numarası 264640 olarak verildi. Başvuru 5 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir.

AHLAT BELEDİYESİ 35 KİŞİ ALACAK

Ahlat Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 35 kişi alınacak. Yayımlanan ilan için TYP numarası 264741 olarak verildi. Başvurular 5 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ 60 KİŞİ ALACAK

Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından 5 Kasım 2018 tarihinde başvurusu sona erecek olan ilanda 60 kişi alınacak ve TYP numarası 264742 olarak belirtildi.

KAVAKBAŞI BELEDİYESİ 40 KİŞİ ALACAK

Kavakbaşı Belediye Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 40 kişi alınacak. Alımlar için İŞKUR TYP ilan numarası 264841 olarak verildi. Başvurular 5 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek.

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 30 KİŞİ ALACAK

Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde görevlendirilmek üzere 30 kişi alınacak. Yayımlanan ilana başvurular 5 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvurmak isteyen adaylar TYP numarası 264840 olarak ilan edildi.

Toplum Yararına Programı kapsamında alınacak personel ilanlarına ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunları başvuru yapabilir. 18 yaşını doldurmuş, 40 yaşını bitirmemiş, Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsiz ve herhangi bir kurumdan maaş almıyor olanlar başvuru yapabilir.

TYP İŞKUR alımlarına ulaşmak için tıklayın.

Yukarıda sıralanan tüm TYP ilanlarına başvurular 5 Kasım 2018 tarihinde sona erecek.

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