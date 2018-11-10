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TYP'den 860 Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Adalet Bakanlığı'na bağlı adliye sarayı, Emniyet İl Müdürlüğü, Gençlik Spor Bakanlığı gibi kurumlar toplamda 860 kamu personeli alımı yapacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri, alım yapılan iller gibi detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

TYP'den 860 Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Adalet Bakanlığı'na bağlı adliye sarayı, Emniyet İl Müdürlüğü, Gençlik Spor Bakanlığı gibi kurumlar toplamda 860 kamu personeli alımı yapacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri, alım yapılan iller gibi detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

10 Kasım 2018 Cumartesi 21:51
TYP'den 860 Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Adalet Bakanlığı'na bağlı adliye sarayı, Emniyet İl Müdürlüğü, Gençlik Spor Bakanlığı gibi kurumlar toplamda 860 kamu personeli alımı yapacak. İşte başvuru şartları, başvuru tarihleri, alım yapılan iller gibi detaylar...

Başvuru yapacak adaylar için iller ve başvuru tarihleri şöyle;

  • Adana 13 Kasım 2018
  • Erzincan 11 Kasım 2018 
  • Muğla 10 Kasım 2018 
  • Samsun 12 Kasım 2018 
  • Ankara 11 Kasım 2018
  • Balıkesir 12 Kasım 2018

Başvurular yukarıda illerin yanında yazan tarihlerde sona erecektir.

TYP ALIMLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

TYP kapsamında yapılan kamu personeli alımları haberin sonunda yer alan bağlantıdan yapılmaktadır. Başvuru yapacak adaylar aşağıda verilen bağlantı linkine tıklayıp sol üst köşede bulunan ara butonuna basarak tüm illerdeki TYP ilanlarına ulaşabilir. Şehir kısmına da yukarı verdiğimiz illerden birini seçerek devam ederseniz o ilin TYP ilanına ulaşabilirsiniz.

Toplum Yararına Programı (TYP) ilanlarına İŞKUR üzerinden ulaşmak için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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typ den kamu personeli alımı yapılıyor
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Serhat 1 saat önce

Adalet mezunuyum typ alım yazıyor çevre temizliği nedir bu çevre temizliği ? Ve programın sonunda iyi olursak temelli kalma şansı var mı ?

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