TYP Başvuruları Nasıl Yapılır? TYP Kamu Personeli Alımları!

TYP (toplum yararına programlar) rehberi ile karşınızdayız! Sizlere kısa br typ rehberi hazırladık!

TYP nedir? son dönemlerde binlerce kişiye iş imkanı veren bu uygulamaya katılım şartları nelerdir? detaylar haberimizde!

TYP NEDİR?

TYP (Toplum Yararına Programlar); İşsizliğin yoğun olduğu ve istihdamında zorluk çekilen işsizlere iş bulmak gereken dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla hem işsizlerin işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak hem de ekonomik kriz ortamını dağıtmak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

KİMLER TYP’YE KATILABİLİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olanlar,

18 yaşını tamamlamış olanlar,

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olanlar,

Açıköğretim hariç öğrenci olmayanlar,

TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olanlar TYP’ye katılabilir.

TYP HANGİ ALANLARDA İŞ İMKANI VERİR?

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik işleri

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Vadi ve dere ıslahı ve erozyon engelleme çalışmaları

KİMLER TYP’DEN YARARLANAMAZ?

İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.



Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz. Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 2 yıl ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 2 yıl ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

VE DİĞER DETAYLAR!

TYP’den, programın başkadığı andan itibaren bir yıl içerisinde en fazla 9 ay faydalanabilirsiniz. 9 ayın sonunda 3 ay bekleyerek daha sonra tekrar TYP’ye katılabilirsiniz. Ve aynı kurum ve kuruluşta en fazla 2 dönem yani 18 ay çalışabilirsiniz.

TYP’ye devamlılık zorunludur. Çalışılan sürenin 20’de 1’i kadar izin kullanabilirsiniz. Bu izinler ücretsizdir.

TYP’de haftalık çalışma süresi 45 saattir.



