TÜVTÜRK 8 Şehir Personel Alım İlanı Yayımlandı!..

TÜVTÜRK Artvin, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Yalova, Erzurum ve Ardahan şehirlerine farklı kadrolarda alımlar yapılacaktır. Başvuracaklar en az lise mezunu en çok lisans mezunu olması ve ayrıca öğrenci olmaları başvuruda bulunmalarına engel değildir.

Alımlar yapılırken genel başvuru ortak şartları ise şöyle sıralanmıştır. Askerlik hizmetini tamamlamış olması, seyahat engeli olmayan ve Tercihen Ağır vasıta sürücü belgesi olanların başvurusu öncelikli olacaktır. İşe alınacaklar ne iş yapar. Araç muayenelerini tanımlanan standartlar çerçevesinde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Araç muayene raporunu oluşturmak ve aracın durumu ile ilgili müşteriye bilgi vermesi gerekmektedir. Muayene sürecinde müşteri odaklı hizmet verilmesini sağlamak.

Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya dengi meslek liselerinin Makine, Motor, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojileri veya Tesviye Bölümü Mezunu olması gerekmektedir. Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri'nin Makine, Endüstri, Mekatronik, Elektrik-Elektronik ve Otomotiv Mühendisliği bölümleri veya Teknik Eğitim Fakülteleri'nin Makine, Otomotiv Öğretmenliği bölümlerinden mezunu olanlar başvuru yapabilir. MS Office uygulamalarını kullanabilmesi gerekmektedir. Müşteri memnuniyeti bilincine sahip, B sınıfı sürücü belgesi olan, Tercihen A2, D veya E sınıfı sürücü belgelerinden bir veya birkaçına sahip ve Askerlik görevini tamamlamış veya ertelemiş olması gerekmektedir.

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