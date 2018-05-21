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TÜSEB Kadrolu Kamu Personeli Alımı Yapacak-İŞKUR Aracılığıyla

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığında bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda İŞKUR aracılığıyla 20 adet kadrolu kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

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TÜSEB Kadrolu Kamu Personeli Alımı Yapacak-İŞKUR Aracılığıyla

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığında bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda İŞKUR aracılığıyla 20 adet kadrolu kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 23:48
TÜSEB Kadrolu Kamu Personeli Alımı Yapacak-İŞKUR Aracılığıyla

TÜSEB kadrolu kamu personeli alım ilanı DPB'de yayımlandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından DPB'de az önce bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda kurum bünyesinde isithdam etmek üzere 20 adet kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı bildirildi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine göre yapılacak kamu personeli alımında başvuruların İŞKUR aracılığıyla yapılacağına yer verildi. 

Söz konusu ilan metni şu şekilde;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara İşkur İl Müdürlüğüne 18/05/2018 tarihli ve E.832 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 22/05/2018 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu 20 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara İşkur İl Müdürlüğü tarafından, 22/05/2018 tarihinde Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri ve talebin yayımlandığı yerdeki İŞKUR İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başkanlığımıza elden, posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU

Başvuru ekranı İŞKUR üzerinden açılacak. Başvuru ekranı açıldığı anda bildirim alarak haberdar olmak , özel şartları öğrenmek için Kpsscafe'yi takip edin.

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